Startup para engenharia e agronomia é tema de palestra em workshop promovido pelo Crea

Assim como acontece em outras áreas, a engenharia e a agronomia estão conseguindo tirar proveito do universo de startups no Brasil. Uma série de cases de sucesso está despontando, no país e auxilia na tomada de decisões por parte de produtores na agricultura, bem como na adoção de novas soluções no dia a dia de engenheiros em suas diferentes vertentes.

Este será um dos aspectos abordados durante a palestra “A influência das startups em Manaus”, a ser proferida pelo coordenador do programa de Aceleração da FabriQ Soluções e diretor de Marketing na Associação Brasileira de Empresas Aceleradoras de Inovação e Investimento (Abraii), Daniel Goettenauer, durante o ‘Workshop Mercado de Trabalho’.

O evento está sendo promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas (Crea-AM), por meio da Comissão do Crea Júnior-AM, e acontece nesta quinta-feira (10), das 18h às 22h, no auditório da Universidade Paulista (Unip), situada na avenida Mário Ypiranga, 4390, bairro Parque 10 de Novembro.

Goettenauer explica que as startups constituem negócios que nascem com um ambiente de extrema incerteza e sem um modelo de negócio completamente definido, porém, o tempo de validação é relativamente curto, o que facilita a identificação de dificuldades de maneira rápida a fim de favorecer a adaptação do negócio ao mercado.

Ele frisou que as ‘agrotechs’, como são chamadas as startups com especialização em Agronomia, constituem uma das apostas para o ano de 2017. Por outro lado, ressaltou o sucesso da engenharia, nessa área, com o desenvolvimento de novas soluções ou até mesmo a utilização dos serviços oferecidos pelas startups. Goettenauer citou a Agrosmart e a Construct como exemplos de iniciativas bem sucedidas, atualmente, no Brasil, e, no Amazonas, indicou o Onisafra como uma startup local que está conquistando mercado, com um aplicativo para compra e venda de produtos agrícolas. Para os que estão iniciando ou mesmo avaliando a possibilidade de entrar neste ramo, o diretor de Marketing da Abraii orienta que implementar a solução e fazer testes de mercado, mesmo não tendo a melhor apresentação ou sem sequer ter a solução completa, é o primeiro passo para iniciar uma startup.

Sobre o evento

Voltado a acadêmicos e profissionais das áreas abrangidas pelo sistema Confea/Crea, formado pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e os Conselhos Regionais (Creas), o workshop contará com outras duas palestras em sua programação. A primeira será ‘Empregabilidade e carreira em tempo de crise, como vencer?’, a ser ministrada pelo gerente de negócios e tecnologia e especialista em planejamento em gestão empresarial, Paulo Barros. Logo em seguida, será a vez da palestra ‘Profissões do Futuro’, a ser proferida pelo doutor em gestão global, estratégia e desenvolvimento empresarial e ainda consultor em análise de mercado e avaliação de viabilidade econômica de novos negócios, Mário Pierre. As palestras serão seguidas de debate.

Exposição

O workshop contará ainda com exposição de empresas juniores e projetos de incentivo ao empreendedorismo – capitaneados por instituições de ensino e pesquisa locais. Participarão os projetos Baja, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); Empreendedorismo para Universitários, do Centro Universitário do Norte (Uninorte); e ainda as empresas juniores Empresa Junior de consultoria Florestal (Emcof), Inovepro, Coltech Jr. e AZ Jr., da Universidade Federal do Amazonas (Ufam); além da Waikiru empresa Jr., da UEA.

Inscrições

Interessados ainda podem realizar suas inscrições por meio do link: http://sistemas.crea-am.org.br/creajr/src/. O custo do investimento é um valor simbólico de R$ 10, mais um quilo de alimento não perecível.

