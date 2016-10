Start-ups financeiras vão reduzir margens dos bancos, diz Setubal

O avanço das start-ups do setor financeiro, companhias iniciantes conhecidas também como fintechs, vai pressionar as margens dos bancos e obrigá-los a uma revolução interna, disse Roberto Setubal, presidente do Itaú.

Ele participou nesta quarta-feira (19) de comemoração ao primeiro aniversário do Cubo, prédio criado pelo Itaú e pelo fundo de capital de risco Redpoint eventures para abrigar companhias iniciantes e eventos de empreendedorismo.

A mudança no setor acontece porque essas companhias trabalham com custos menores do que grandes corporações do segmento, segundo o executivo.

Elas, em geral, não possuem agências nem grande infraestrutura de informação antiga, construída ao longo de décadas.

“A boa notícia é que tudo isso também está disponível para nós”, disse.

Como resposta, o Itaú deverá aumentar o uso de novas tecnologias (como Big data e inteligência artificial), reduzir o número de agências e oferecer mais canais de atendimento on-line.

Como vantagem do banco em relação às novatas, Setubal aponta a grande variedade de serviços que ele consegue realizar. Enquanto uma fintech, em geral, é boa em apenas um serviço, o Itaú realiza mais de 1.000, o que traz conveniência ao cliente, afirmou.

Outra novidade trazida pelas fintechs para a qual os bancos buscam meios de se adaptar é a facilidade de uso de serviços que elas oferecem aos clientes.

Setubal disse que o banco já se movimenta para fazer isso, com novas gerações de aplicativos em desenvolvimento, por exemplo.

Segundo o executivo, o banco olha atentamente às soluções criadas por fintechs e se inspira nelas. E, se for o caso, não tem vergonha em “copiá-las humildemente”, diz.

“Embora as fintechs ainda sejam muito pequenas, se não reagirmos já, o tempo acaba. E esse processo é rápido.”

Por Folhapress