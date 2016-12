SSP envia mais reforços para buscas de Thiago Garcez

Mais reforços foram enviados para as buscas do delegado Thiago Garcez, desaparecido na noite da segunda-feira (5) após confronto com traficantes colombianos no município de Coari (distante 362 quilômetros de Manaus). Dessa vez, se unem às equipes da Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e policiais militares, o Exército e a Marinha.

Segundo informações do secretário de segurança, Sérgio Fontes, as Forças Armadas vão dar o suporte logístico e aéreo. A Marinha do Brasil enviará um helicóptero e o Exército, outro, além de uma equipe para condução dos voos.

Fontes também descartou a teoria conspiratória que circulava em redes sociais. As informações eram de que o delegado teria sido abandonado pelos companheiros de equipe na hora do tiroteio. Entretanto, foram abertos três inquéritos, um para investigar a conduta dos policiais da equipe de Garcez, outro sobre o tráfico de drogas na região, e o principal, sobre o paradeiro do delegado.

Quanto à ação que resultou na prisão de um homem e na morte de dois colombianos, o secretário esclareceu que Teodório Hilário de Lima, morador de Tabatinga (1.106 quilômetros distante da capital), era o condutor da lancha na hora da apreensão e está preso em Coari aguardando determinação da justiça para ser trazido para Manaus.

Os corpos dos dois colombianos mortos durante o confronto com a polícia – Eliberto Salinas, 29, e o outro, ainda não identificado – chegam na capital ainda nesta segunda (12) por volta das 14h, na base fluvial do corpo de bombeiros, no Centro de Manaus.

Laize Minelli

Portal EM TEMPO