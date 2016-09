SSP e Bike Registrada lançam projeto para prevenir roubos e furtos de bicicletas em Manaus

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM) apresentou parceria público-privada com a Bike Registrada que será implantada com o objetivo de aumentar a segurança dos ciclistas em Manaus. A parceria foi apresentada à imprensa e aos grupos e associações representantes de ciclistas no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da SSP-AM.

A partir do projeto, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas abre diálogo com o segmento de ciclismo, bem como com toda população que utiliza bicicleta em Manaus. Da reunião de apresentação participaram grupos de bikes como: Federação dos Ciclistas, Associação dos Ciclistas de Manaus, Top Bikes, Pedala Manaus, Speed Bike, Guaribike, Amazon Bike, Pedalando com Você.

O cadastro no sistema da BIKE Registrada será oferecido de forma gratuita para a população. O banco de dados poderá ser acessado pelos órgãos de Segurança em caso de ocorrências envolvendo furto e roubo de bicicletas, que poderão localizar com mais agilidade os dados do proprietário, para fins de devolução. Servidores de segurança receberão treinamento para uso da nova ferramenta.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, a nova ferramenta é preventiva e acompanha a crescente demanda. “Uma parceria como está é sempre bem vinda, principalmente, nesse momento de crise, onde os recursos estão escassos para aquisição. Acreditamos que a nova ferramenta vai ajudar a polícia a devolver com mais facilidade, por exemplo, uma bicicleta roubada ao seu proprietário”, disse.

De acordo com o idealizador do projeto Bike Registrada, o ciclista Maxmuller Saraiva Poeck, a ideia é que os ciclistas possam registrar suas bicicletas e dessa forma, sempre que forem adquirir uma bike, será possível verificar se a bicicleta é produto de roubo. “Acredito que se todos os ciclistas cadastrarem suas bikes e consultarem o sistema poderemos reduzir e inibir de forma significativa a chance de adquirir produtos roubados”, explica.

O ciclista Iran Mendes, representante da Comissão de Ciclistas do Amazonas, parabenizou a iniciativa que vai promover maior segurança ao segmento. “Estamos aqui para somar com a ideia e parabenizar essa iniciativa que nos dá uma segurança maior nas nossas atividades, sejam elas de ciclismo ou não”, comentou.

Passeio ciclístico

No próximo domingo (11), a partir das 8h, na Ponta Negra, a SSP-AM realiza a assinatura do termo de cooperação da parceria com a Bike Registrada. Para marcar o momento, também será realizado um Passeio Ciclístico na Ponta Negra, zona oeste, para celebrar a parceria e aumentar a divulgação da nova ferramenta para os usuários de bicicletas em Manaus. A participação é gratuita e os participantes irão concorrer a sorteio de diversos brindes.

Como usar o sistema

Acesse o site do bikeregistrada.com.br e faça um cadastro por e-mail ou Facebook. Depois de registrado, informe o número de série da bicicleta. Esse número geralmente está na parte de baixo da bicicleta, onde os pedais são fixados, bem no centro da bike. Algumas bicicletas podem ter o número próximo à presilha do banco ou no local de fixação da roda traseira. Esse número pode ser composto por mais de um bloco alfanumérico. Cada bloco deve ser inserido em um campo diferente do registro. Informe mais detalhes como cor, marca e modelo. Você ainda pode adicionar três fotos. O site sugere uma só da bicicleta, uma da nota fiscal e outra do usuário com a bicicleta.

Perfil do Ciclista em Manaus

Pesquisa divulgada pelas organizações-não-governamentais Observatório das Metrópoles e Transporte Ativo traçou o perfil do Ciclista de Manaus em 2015.

Segundo a pesquisa, 56,6% dos usuários de bicicleta em Manaus aderiram a esse tipo de transporte há menos de cinco anos. Além disso, os entrevistados apontam a rapidez e praticidade como as principais qualidades.

Ainda de acordo com a pesquisa, 97,4% dos usuários de bicicleta em Manaus a utilizam para ir ao trabalho, enquanto apenas 19,7% vão para a escola ou faculdade. Outro dado mostra que 77,8% dos ciclistas da capital amazonense pedalam 5 dias ou mais por semana, e para 57% dos entrevistados, a viagem leva entre 10 a 20 minutos.

Com informações da assessoria