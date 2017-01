SSP divulga balanço de ações em rebelião na Vidal

As ações da Secretaria Pública de Segurança (SSP) e da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) começaram nas primeiras horas da madrugada deste Domingo, assim que a movimentação dentro da Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa foi identificada.

Uma negociação que contou com a presença do Secretário da SSP, Sérgio Fontes, e de Pedro Florêncio, Secretário da Seap, levou à rendição dos rebelados. O Batalhão de Choque da Polícia Militar e a Rocam reforçaram a vigilância na Cadeia e a situação foi rapidamente controlada.

Por volta das 15h deste domingo a Seap com o apoio da PM, concluiu a recontagem de presos na Vidal. A ação confirmou o número de quatro mortes. Três detentos foram decapitados e um asfixiado.

Os presos já identificados pelo Instituto Médico Legal (IML) são Tassio Caster de Souza, Rubiron Cardoso de Carvalho e Fernandes Gomes Silva. Um dos mortos ainda não foi identificado pelo instituto.

Outro preso, Douglas Costa Mesquita, de 27 anos, teve um ferimento no abdômen e foi encaminhado ao Hospital Pronto Socorro 28 de agosto. Depois de passar por uma cirurgia, Douglas foi internado na enfermaria em situação estável.

As buscas dentro da unidade prisional e nas proximidades da cadeia continuam porque dois detentos não foram encontrados durante a recontagem.

Nenhuma alteração nas demais unidades do sistema prisional foi identificada. Todas as ações do governo são acompanhas pelo Ministério Público do Estado (MPE), Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

