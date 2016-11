SSP apresenta medidas que visam inibir assaltos a ônibus; uma delas é o fim do pagamento em dinheiro

Buscando adotar as mesmas medidas que algumas cidades brasileiras já aderiram, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, informou na manhã desta quarta-feira (16), que a melhor alternativa para inibir assaltos nos coletivos da cidade é acabar com o pagamento das passagens feitas com dinheiro, em espécie, nas catracas dos ônibus.

Além dessa medida, o secretário apresentou outras estratégias, como a inabilitação dos celulares roubados no momento do registro de Boletim de Ocorrência (BO), ação em parceria com a Embratel; solicitação de ampliação do programa de tornozeleiras eletrônicas para todos os criminosos que usem de violência ou grave ameaça para realizar seus crimes; implantação de um banco próprio de todos os elementos envolvidos neste tipo de crime, bem como respectiva área de atuação.

“Nós acreditamos que as operações policiais não são suficientes para acabar com os assaltos nos coletivos. São necessárias, mas não suficiente. Os ônibus circulam em dezenas, em vários horários e em vários locais e nós não temos a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Um assalto em um ônibus demora muito pouco, então a vantagem é total do criminoso. Nós estamos propondo outras soluções e uma delas é acabar com o pagamento em dinheiro. Em outros estados, a eliminação do dinheiro na catraca fez com que as ocorrências de assalto diminuíssem muito”, disse Fontes, apontando que, em Cuiabá, esse tipo de ocorrência diminuiu em 50%.

Ainda conforme o titular da SSP, a secretaria mandou um ofício no dia 10 de outubro para o Ministério Público Estadual (MPE) sobre as sugestões das estratégias a serem implantadas no transporte público. Fontes informou que o MPE está analisando o documento e deve emitir uma recomendação para que a situação seja implementada ou não na capital.

“Não há nenhuma intenção de prejudicar qualquer categoria, ao contrário, nós não queremos mais ver nenhum motorista ou cobrador sendo humilhado por esses criminosos. O Sinetram nos garantiu que os servidores do órgão serão remanejados para outras funções”, falou Sérgio Fontes.

Outra medida, segundo o secretário, é instalar câmeras de segurança nos terminais da capital. A medida ajudaria na identificação dos suspeitos. De acordo com o titular, o ideal seriam duas câmeras em cada terminal de integração, mas, ciente da crise que o governo passa, disse que a instalação de apenas uma, já ajudaria no trabalho de investigações do órgão.

“A maioria das pessoas dizem que os assaltos ocorrem nestes locais. O banco de dados, que já está em desenvolvimento, vai poder ver a área de atuação de cada criminoso, pois sabemos que eles voltam muito rápido para as ruas”, explicou Fontes, indicando outra sugestão repassada pela SSP: o uso de tornozeleira nos criminosos.

“Isso dará a eles algumas limitações, nos dando o poder de monitorá-los. Creio que seja um procedimento legal. Ao invés de ficar nas cadeias, que é caro e muitas das vezes ineficaz, eles ficam monitorados”, concluiu Fontes.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) vai realizar uma coletiva de imprensa ainda na tarde de hoje para informar quais as medidas serão adotadas em relação aos cobradores do transporte coletivo caso o MPE aprove a extinção do pagamento em dinheiro nas catracas.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO