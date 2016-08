SSP-AM registra diminuição de 40% de homicídios em agosto na capital

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) registrou queda de 40% no índice de homicídios em agosto, comparado ao mesmo período em 2015. Os dados foram destacados durante solenidade de homenagem a servidores das Polícias Civil e Militar que tiveram bons resultados no Sistema de Avaliação de Desempenho (Sisad) das Polícias Civil e Militar, na sede do Corpo de Bombeiros, Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Em agosto de 2015, a SSP registrou 100 homicídios na capital e em agosto de 2016 foram 60, resultando em 40% de redução. Os registros de latrocínio também diminuíram cerca de 33%, foram seis casos em agosto de 2016 e 10 em agosto de 2015.

Desde o início de 2016, os registros apontam redução nos homicídios em Manaus. De janeiro a agosto deste ano foram 533 casos de homicídios, contra 647 no mesmo período do ano passado, uma redução de 17,6%. “A meta do Governo Federal é de 5% de redução de homicídios em todo o País e aqui em Manaus e no Amazonas estamos muito acima da média”, afirmou o secretário da SSP-AM, Sérgio Fontes.

Segundo Sérgio Fontes, a redução nos índices é resultado do desempenho das polícias Civil e Militar que atuam no combate à criminalidade no Estado. “Mesmo com toda crise e recursos escassos, nós conseguimos fazer uma redução recorde esse mês de agosto com 40% de redução de homicídios, o interior baixou também, isso graças aos nossos policiais Civis e Militares, e servidores do Sistema de Segurança em geral, que estão nas ruas combatendo a criminalidade, o que nos orgulha muito”, ressaltou o secretário.

Sérgio Fontes destacou ainda que a redução dos assassinatos em Manaus está associada ao trabalho mais técnico desenvolvido pelas Polícias Civil e Militar, direcionadas por análises criminais do mapeamento de pontos com incidências de crimes e técnicas de inteligência. “Nós tivemos grande aumento na prisão dos envolvidos por homicídio, fruto do trabalho de investigação e ainda das prisões em flagrante”, disse.

Homenageados

Durante solenidade de homenagem, por bons resultados no Sisad, foram homenageadas unidades da Polícia Militar e delegacias especializadas da Polícia Civil, dentre elas a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) e Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O Sisad é uma ferramenta de gestão para tomada de decisão a nível estratégico, tático e operacional a fim de acompanhar a evolução criminal e o processo produtivo das unidades da PC e PM.

Também foram homenageados o Dr. Aluízio Paes de Lima – Ouvidor Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, Dr. Francisco Ferreira da Silva Sobrinho – Delegado geral da Polícia Civil e Geraldo Jorge Eloy de Souza – Diretor do Departamento de Polícia Metropolitana.

Com informações da assessoria