SSP-AM realiza operação no Santa Etelvina para diminuir número de homicídios e tráfico de drogas

Mais uma fase da operação ‘Meu Bairro Mais Seguro’ foi realizada na manhã desta quarta-feira (19), no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O objetivo é diminuir os índices de criminalidade, com foco na diminuição dos crimes de homicídios e tráfico de drogas. A operação foi coordenada pela Secretaria Executiva-Ajunta de Operações Integradas (Seaop).

A operação iniciou no dia 06 de outubro e nesse período apreendeu 08 carros, 26 motocicletas, 05 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH), 22 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) e 20 chaves. Os veículos foram apreendidos por estarem em situação irregular. A SSP-AM também contabilizou um flagrante de furto, um de roubo majorado, apreensão de uma arma de fogo e apresentação de três pessoas suspeitas.

De acordo com o secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, a operação segue os mesmos moldes das realizadas em outros bairros. “O objetivo é a diminuição da criminalidade em geral, notadamente os homicídios e o tráfico de drogas nesta região, isso consequentemente acaba diminuindo outros crimes”, disse.

Rodovia AM-010, Manôa, Jardim Oriente e Jorge Teixeira receberam as ações da SSP-AM recentemente. “No momento em que identificamos que um bairro está querendo sair da normalidade, com criminalidade ameaçando a tranquilidade dos moradores, nós entramos lá, para reforçar as ações que já são realizadas no local pela polícia”, explicou o secretário.

A operação desta quarta-feira teve início das 9h seguindo até às 12h, por conta do forte movimento de pessoas e veículos nesses horários. Barreiras foram colocadas em diversas ruas do bairro para fiscalização de veículos, como carros e motocicletas, bem como abordagens a pessoas em situações consideradas suspeitas.

A operação tem continuidade pelas próximas semanas, seguindo o mapeamento da SSP-AM sobre áreas com maiores índices de criminalidade na capital.

Com informações da assessoria