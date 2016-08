SSP-AM e PM realizam ‘Operação Ponto Base V’

A Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança realizou neste final de semana a Operação Ponto Base V, que teve como objetivo acompanhar o trabalho de servidores que atuam na fiscalização de trânsito nas barreiras da AM-010 e Ponte Rio Negro, e ainda os servidores do Instituto de Criminalística do Amazonas (IC) e Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte.

Nas barreiras onde há fiscalização de veículos, no quilômetro 17 da AM-010 e Ponte Rio Negro, os policiais foram orientados nas abordagens e procedimentos adequados de atuação. “Foi um trabalho pedagógico-preventivo que teve um resultado muito satisfatório que nada mais é que uma resposta ao interesse público em relação à atuação desses órgãos e servidores”, avaliou o subcorregedor geral do Sistema de Segurança, Júlio Cézar.

Nos Institutos, a equipe da Corregedoria acompanhou horários, escalas de funcionários, procedimentos de rotina e orientou os servidores quanto ao correto atendimento à população e cumprimentos de protocolos estabelecidos.

No IML e no IC as ações foram realizadas por uma equipe liderada pelo delegado Renato Fonseca, da Corregedoria-Geral. “Verificamos o cumprimento da portaria 0186/2015, que trata da jornada de trabalho e frequência dos servidores. No geral, as atividades estão dentro na normalidade, com pequenas inadequações que deverão ser corrigidas”, informou o delegado.

