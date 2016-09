SSP-AM e Bike Registrada assinam termo que visa dar maior proteção aos ciclistas

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizará, neste domingo (11), a assinatura do termo de cooperação da parceria público-privada com a empresa Bike Registrada, que visa dar maior proteção às pessoas que utilizam bicicletas em Manaus, para lazer ou mesmo como meio de transporte.

A assinatura será realizada na Ponta Negra, Zona Oeste, às 8h, onde também irá acontecer um passeio ciclístico para celebrar a parceria e divulgar a nova ferramenta. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ao menos 80 mil pessoas utilizam a bicicleta em Manaus.

O evento conta com apoio de grupos e associações que reúnem ciclistas em Manaus: Pedala Manaus, Amigos da bike, Pedalando com Você Alvorada, Lírio do Vale e Piorini, Amigos do Pedal , Pedala Mania, Bike Tour Manaus, Big Bike, Speed Bike, Brutal Bike, Pedala Zé Gotinha, Guaribike, Pedala Redenção, Top bikes, Amazon bikes, Pedala Petrópolis.

Programação

Logo cedo, às 7h, haverá atividade aeróbica com orientação de um professor de Educação Física, e em seguida da assinatura do termo de cooperação entre SSP-AM e Bike Registrada às 8h. Na sequência acontece o passeio ciclístico simbólico que vai compreender toda a extensão da faixa liberada da Ponta Negra.

O evento é aberto, a participação gratuita e os participantes irão concorrer a sorteio de brindes, como squeezes, camisas, selos de segurança para bikes e uma bicicleta Houston Atlantis. O esquema de segurança para o passeio será feito pelos órgãos que compõem a SSP-AM.

Cadastro gratuito

O cadastro no sistema da BIKE Registrada será oferecido de forma gratuita para a população. O banco de dados poderá ser acessado pelos órgãos de Segurança em caso de ocorrências envolvendo furto e roubo de bicicletas, que poderão localizar com mais agilidade os dados do proprietário, para fins de devolução. Servidores de segurança receberão treinamento para uso da nova ferramenta.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, a nova ferramenta é preventiva e acompanha a crescente demanda. “Uma parceria como está é sempre bem vinda, principalmente, nesse momento de crise, onde os recursos estão escassos para aquisição. Acreditamos que a nova ferramenta vai ajudar a polícia a devolver com mais facilidade, por exemplo, uma bicicleta roubada ao seu proprietário”, disse.

Com informações da assessoria