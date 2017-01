SSP-AM disponibiliza WhatsApp para denúncias

O número (92) 9412-4431 vai ficar disponível 24 horas, no WhatsApp, para que a população possa enviar informações que levem à captura de criminosos para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A iniciativa do órgão já começa nesta sexta-feira (20).

O principal foco nesse momento é agilizar a recaptura dos presos foragidos do Sistema Prisional.

As mensagens enviadas serão mantidas em sigilo e encaminhadas para as polícias Civil e Militar e a Secretaria-Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop) da SSP-AM.

Para o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, a nova ferramenta vai agilizar as denúncias e facilitar o envio de fotos e demais informações. “É uma alternativa que possibilitará o denunciante colocar uma foto, um vídeo, localização e outras informações que contribuam para a recaptura de foragidos e, consequentemente, retirada de criminosos das ruas”, disse.

O secretário destacou que o Disque-Denúncia da SSP-AM tem sido uma ferramenta importante no trabalho de buscas e captura de criminosos. “O 181 está tendo um papel fundamental nas últimas recapturas de foragidos. É uma contribuição da população, que tem sido muito precisa e eficaz nas denúncias”, afirmou.

Por meio de denúncias ao 181, a Seaop conseguiu prender na quinta-feira (19) o fugitivo Michael George dos Reis Pina, 18, no bairro Tarumã. Nesta sexta-feira, Janderson da Silva Lobato também foi preso, após denúncia anônima que ele estaria escondido na casa de familiares no bairro Nova Cidade. Com ele, a Polícia encontrou um revólver calibre 38, além de 38 trouxinhas de cocaína.

A Central 181 é coordenada pela Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) e está funcionando 24 horas. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer linha fixa ou linha de celular, de todo o Estado.

