SSP-AM convoca 105 aprovados em concurso público de 2015

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informa a convocação de 105 classificados no concurso público realizado em 2015. O decreto de nomeação, assinado pelo governador José Melo, já está publicado no Diário Oficial do Estado, na edição do dia 2 de maio.

O concurso público da SSP-AM classificou 320 candidatos, sendo 20 nas funções de Técnico de Nível Superior e 300 de Assistente Operacional de nível médio. Na primeira chamada, foram convocados 100 classificados para o cargo de assistente operacional e cinco para o cargo técnico de nível superior. As próximas convocações estão previstas para os meses de julho (105) e setembro (110).

Os candidatos convocados na primeira chamada deverão comparecer na Junta Médica Pericial da SSP-AM, localizado na Delegacia Geral de Polícia Civil, na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, no horário de 8h às 12h entre os dias 08 e 12 de maio, para entrega dos exames.

O recebimento dos documentos para a posse acontece no período de 15 a 19 de maio das 8h às 14h, na avenida professor Nilton Lins nº 3259, no Parque das Laranjeiras (Universidade Nilton Lins), bloco J, sala 328. Veja a lista dos classificados .

Os candidatos classificados podem acessar os formulários e lista de documentos necessários para ingresso no site da SSP-AM: www.ssp.am.gov.br

Com informações da assessoria