Sport empata em casa com o São Paulo

Sport e São Paulo se enfrentaram nesta quarta-feira (5), em confronto pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. A vitória era importante para que os dois times se afastassem da zona do rebaixamento. Entretanto, ficaram no empate por 1 a 1.

O resultado não ajudou muito nenhum dos dois times na briga contra o risco de queda para a Série B. O São Paulo foi a 36 pontos e é o 13º colocado. O Sport, com dois pontos a menos, é o 15º. Cruzeiro (33), Figueirense (31) e Internacional (30) vêm logo atrás do time pernambucano e ainda jogam pela rodada. Catarinenses e gaúchos estão na zona de rebaixamento.

O time paulista saiu na frente graças ao gol de Thiago Mendes. Entretanto, antes do intervalo, Diego Souza empatou em um belo voleio. No segundo tempo, o time da casa chegou a ser pressionado, mas criou chances mais agudas. Ainda assim, o empate se manteve.

Oswaldo de Oliveira apostou na velocidade do time do Sport para buscar a vitória. Primeiro, nos ataques em profundidade pela direita – mas só conseguiu balançar as redes mesmo em uma paciente troca de passes na intermediária do São Paulo. Depois, no segundo tempo, colocou Apodi em campo, mas a individualidade do camisa 32 só apareceu em um chute que explodiu no travessão.

No São Paulo, o grande trunfo de Ricardo Gomes foi colocar Buffarini em campo no segundo tempo. O argentino deu novo ânimo ao setor esquerdo da equipe, ajudando a criar importantes jogadas com Carlinhos e João Schmidt.

O Sport começou o jogo apostando em lançamentos profundos para Gabriel Xavier pela direita do ataque, mas sem oferecer perigo real a Denis. O time sentiu o gol marcado pelo São Paulo aos 25 min e demorou a se reorganizar. No entanto, conseguiu empatar a partida aos 42 min, em troca de passes no ataque que terminou com um voleio à queima-roupa de Diego Souza.

Sport

Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Rithely, Paulo Roberto, Gabriel Xavier (Vinicius Araújo), Diego Souza e Éverton Felipe (Apodi); Rogério (Edmilson). T.: Oswaldo de Oliveira

São Paulo

Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Matheus Reis (Buffarini); Hudson, Thiago Mendes (João Schimidt), Michel Bastos e Carlinhos; Kelvin (Jean Carlos) e Chavez. T.: Ricardo Gomes

Estádio: Ilha do Retiro, no Recife

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Gols: Diego Souza, aos 42 min do 1º tempo; Thiago Mendes, aos 24 min do 1º tempo

Cartões amarelos: Michel Bastos e Buffarini (SAO)

Público: 11.424

Renda: R$ 181.170,00

Por Folhapress