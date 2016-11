SPF promove reuniões em bairros de Manaus para entregar títulos definitivos

A Secretaria de Política Fundiária do Amazonas (SPF-AM), irá realizar neste mês de novembro, reuniões com as 2.650 famílias que serão beneficiadas na ação de regularização fundiária 2016 na área urbana de Manaus.

“Vamos promover a regularização fundiária em parte dos bairros Redenção e Armando Mendes para entregar aos moradores os títulos definitivos de seus imóveis”, afirmou o secretário de Estado de Política Fundiária, Ivanhoé Mendes.

A primeira reunião será na próxima terça-feira (8) de novembro, com moradores do bairro Redenção, que fica na zona Centro-Oeste de Manaus. A reunião ocorrerá às 19h30, na Escola Estadual Thomé de Medeiros Raposo, no conjunto Hileia 1. Na Redenção, que já teve parte de sua área regularizada, serão beneficiadas 2.300 famílias.

A outra reunião será realizada com 350 moradores do bairro Armando Mendes, na zona Leste, no dia 16 de novembro. A reunião será às 19h30, na Escola Estadual Maria Madalena Santana de Lima, localizada na rua J, no bairro mesmo.

A regularização fundiária garante ao cidadão a figura jurídica de proprietário do imóvel; valoriza o terreno; auxilia na hora de conseguir crédito para financiamento de construção e reforma; e permite à família a condição de herança legal.



Interior

A SPF também está realizando ações de regularização fundiária nos municípios de Coari, gleba do Espírito Santo, e Codajás, gleba Lago do Miuá, com um total de 1.000 títulos definitivos rurais. A previsão de conclusão dos trabalhos é no início de 2017. Coari fica a 363 quilômetros de Manaus, e Codajás fica a 240 quilômetros da capital.

