Speed Kart realiza 1º campeonato em shopping de Manaus

Aos amantes da velocidade e adrenalina, a Speed Kart Indoor está com inscrições abertas para o 1º Campeonato de kart na modalidade indoor, que acontece na próxima sexta-feira (27), às 20h. O evento terá uma grande estrutura com mais de 300m² de pista, em um circuito montado no Manaus Plaza Shopping, localizado na garagem 08.

A inscrição acontece até o dia do evento sendo no valor de R$100. De acordo com os sócios Cícero e Fabrício, serão 12 participantes com dois grupos de competidores. O melhor de cada grupo, avança para a super final e vai disputar a premiação em troféu para os cinco primeiros colocados.

“O campeonato ainda terá outras edições, queremos promover interação com os clientes levando a realidade dos campeonatos de kart”, concluiu Cícero.

A pista apresenta karts onde todos possuem moderno sistema de cronometragem, semelhante às corridas de nível internacional detalhando a velocidade alcançada, a quantidade de voltas realizadas e as posições no ranking de cada piloto.

