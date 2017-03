“Sou o novo Vinícius e não o novo Neymar”, diz promessa do Flamengo

Vinícius Júnior, do Flamengo, é a mais nova sensação do futebol brasileiro. O jogador de apenas 16 anos desperta interesse de grandes times do futebol europeu e, após o Sul-Americano Sub-17, do qual foi campeão com a seleção brasileira, precisou responder perguntas sobre seu futuro e até comparações com Neymar.

Questionado sobre Neymar, Vinícius evitou comparação com o jogador do Barcelona. “Eu sou o novo Vinícius mesmo e não o novo Neymar”, comentou em entrevista ao Fox Sports em seu desembarque no Rio de Janeiro.

O jovem também precisou responder sobre seu futuro. “Eu não sei de nada. Hoje estou no Flamengo e penso no Flamengo o tempo todo. Eu não sei como está o contrato”, disse.

Depois de ser campeão com a seleção brasileira sub-17, ele só quer aproveitar o tempo de folga. “Agora eu quero comemorar. Vou parar de pensar no futebol um pouquinho para depois voltar e ficar focado”.

Folhapress