SOS Santa Casa: Aceam promove mutirão cultural no Centro

A Associação de Cultura do Estado do Amazonas (Aceam), vai promover das 8h às 19h deste sábado (16) uma ação social e cultural no prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus, na rua 10 de Julho, Centro.

Entre as atividades previstas estão a limpeza do prédio, promovida pela Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp), a distribuição de mudas de plantas, que vai ser feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), além de diversas manifestações culturais entre dança, música e teatro.

De acordo com a presidente da Aceam, a artista plástica Rosa dos Anjos, o objetivo é incentivar a preservação da Santa Casa.

“A Santa Casa de Misericórdia está abandonada e tem servido de abrigo para moradores de rua. O evento é para conscientizar a sociedade de que a história daquele lugar precisa ser preservada. Queremos embelezar o que já foi um lugar de apoio à comunidade”.

O projeto conta com a ajuda de ex-funcionários da Santa Casa, artistas, das Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica -, além de secretarias municipais. A Vigilância Sanitária e o Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas também foram convidados e vão somar esforços para o sucesso do projeto.

A Santa Casa de Misericórdia de Manaus está fechada há 12 anos. E a comunidade artística por meio da Aceam, luta para transformar o lugar em um espaço de manifestação cultural.

“Quem sabe um liceu de artes? O prédio é bem localizado e tem um apelo turístico natural por ser uma construção histórica. Esse evento é um passo importante para isso, e toda a comunidade está convidada a participar”.

