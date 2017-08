SOS Hemoam: Estoque de sangue está abaixo do ideal

O último levantamento feito pela fundação mostra que, até o dia 7 deste mês, o banco de sangue possuía 656 bolsas. O ideal seria 800 – Fotos: Michael Dantas

Mesmo com o estoque equilibrado, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) apela para que os portadores de sangue do tipo negativo continuem comparecendo aos postos de coleta para realizarem as doações. O último levantamento feito pela fundação mostra que, até o dia 7 deste mês, o banco de sangue possuía 656 bolsas. O ideal seria em torno de 800.

De acordo com a coordenação do setor de coleta externa, ao contrário dos outros tipos sanguíneos, os de fatores Rh negativos são os únicos que ainda apresentam uma situação crítica em relação ao estoque. Na última segunda-feira (31), o Hemoam possuía duas bolsas de sangue do tipo AB positivo, sendo que, para manter o equilíbrio do estoque, seriam necessárias nove bolsas. Do fator B negativo, a fundação disponibiliza, neste momento, apenas uma bolsa. O ideal seriam quatro. A tipagem O negativo, a mais procurada, tem apenas nove bolsas. A quantidade correta para estabilizar o estoque seriam 18.

“As tipagens de sangue negativas são raras em decorrência da nossa região. No Brasil, a maioria da população é fator Rh positivo. Por exemplo, os indígenas são 100% O positivo. Isso explica a situação crítica do estoque de sangue negativo, que não tem antígenos e serve para todo ser humano. O ideal seria a permanência no estoque do dobro do que é recomendado, pois, diariamente, abastecemos toda a rede hospitalar pública e privada de Manaus”, disse a subgerente de coleta externa, Eleonora Araújo.

Um dos grandes problemas durante a coleta acontece nas universidades. A subgerente explica que nesses locais existe um grande número de doadores, porém, acontece uma inaptidão de, em média, 50% devido à má alimentação dos jovens.

“Na maioria dos casos, esses estudantes não se alimentam corretamente. Não possuem o hábito de ingerir verduras, frutas, feijão, entre outros alimentos que possuem proteínas. Isso gera anemia. Nosso grande problema de inaptidão clínica é justamente o hematócrito baixo, provocado pelos alimentos industrializados”, comentou.

Embora exista um grande número de doadores, nem sempre o estoque é suprido, pois há pessoas que são inaptas devido à má alimentação, por exemplo

Durabilidade

A servidora ressaltou ainda que o apelo neste momento é para as pessoas que possuem sangue de fator negativo. Eleonora destaca que a durabilidade de uma bolsa de sangue gira em torno de cinco dias. Portanto, o excesso de bolsas de tipagens que não apresentam estoque crítico provocaria o desperdício.

“A plaqueta coagulante do sangue dura cinco dias. Sendo que levamos dois dias para realizar a sorologia, sobrando apenas três para que ele seja usado. Se houver uma quantidade excessiva de bolsas do tipo positivo e não forem usadas nesse período, deverão ser incineradas. O Hemoam vem trabalhando a questão da convocação por telefone e mensagem de texto, justamente para que isso não ocorra”, concluiu.

Regras

Para ser doador pelas normas do Ministério da Saúde (MS), é preciso ter entre 16 e 60 anos de idade, no caso da primeira doação. Vale ressaltar que quem tem menos de 18 anos pode ser doador apenas com a autorização do responsável legal, que deverá acompanhá-lo durante a coleta.

Além disso, é recomendado que o doador esteja bem alimentado, tenha dormido no mínimo seis horas seguidas na noite anterior, não ter ingerido medicação nos últimos 15 dias ou bebida alcoólica nas últimas 48 horas e não ter doenças crônicas.

Em Manaus, existem dois pontos fixos de coleta, sendo um na própria sede do Hemoam, localizada na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Oeste, com atendimento de segunda a sábado, das 7h às 18h, e outro na maternidade Ana Braga, situada na Zona Leste. Nesse posto, o atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Gerson Freitas

EM TEMPO