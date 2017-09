Sorvetes com desconto no Economiza Manaus para aliviar o calor

Há 10 anos a sorveteria Uaçai, localizado na rua São Lourenço , n° 225, Terra Nova, zona Norte, faz sucesso com os mais diversos sabores de sorvetes e picolés oferecendo três ofertas de (caixa de picolé com 100 unidades e 10 sabores, caixa de sorvete 05 litros e kit sorveteria com 3 caixas de 5 litros, 3 pacotes de casquinhas com 30 unidades, 2 coberturas de 1 litro e 50 picolés) tudo isso com até 14 % de desconto no site do Economiza Manaus.

“A empresa faz o possível para elaborar os melhores produtos com os melhores ingredientes para atender ao público que busca qualidade, com isso conseguimos vender 400 quilos de sorvete por dia “, explica o proprietário da empresa, Fábio Cavalcante.

