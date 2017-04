Sorriso Maroto faz show em Manaus neste domingo

“Vamos viver essa experiência juntos, aproveitando cada momento do nosso show. Amo vocês”. O recado é do Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, aos fãs de Manaus que, após um ano, vão reencontrá-lo – junto com a banda – em um show que será realizado no domingo (30), na choperia Copacabana. Além do grupo carioca, o “Copa” receberá Péricles e Gustavo Lins.

O reencontro não é apenas aguardado pelos fãs do Sorriso. O próprio Bruno confessa que é ruim ficar longe de Manaus por muito tempo. “Manaus é especial demais para ficarmos tanto tempo distante. Não vejo a hora de matarmos a saudade de cantar, vibrar com a galera”, declarou, dizendo que espera mais um show incrível por aqui.

Bruno contou também que até o repertório é pensado com carinho e exclusividade quando o show é na capital amazonense. “Em Manaus, tudo pode acontecer. Por incrível que pareça, uma das primeiras bases de fã-clubes montada fora do Rio de Janeiro, nossa cidade de origem, foi em Manaus. Com isso, o público se torna diferente. Eles têm uma propriedade diferente sobre o nosso som. Conhecem a fundo mesmo”, contou, todo orgulhoso.

Prestes a completar 20 anos de carreira, o vocalista do Sorriso confessou que a proximidade com a data comemorativa – 15 de dezembro – o faz ficar com a emoção mais latente e reflexivo.

“Eu só tenho a agradecer a oportunidade que o público nos dá em nos permitir fazer o que amamos por quase duas décadas. Poder fazer a trilha sonora do nosso público é uma honra para nós”, disse Bruno, frisando que o grande desafio para este ano será a comemoração pelo tempo de carreira. Mesmo sem saber se o resultado será um disco comemorativo, o cantor disse que o Sorriso é “uma banda que gosta de se arriscar. Que gosta de se aventurar”.

Comparando a carreira musical a um jogo de videogame, Bruno disse que os desafios vividos são as fases do jogo e que a principal motivação a cada novo trabalho está toda baseada no entusiasmo. “Compor por prazer. Cantar com prazer. Produzir, viver com o nosso público tudo aquilo que planejamos. Isso é uma mágica perfeita quando acontece. E graças a Deus, vivemos há quase 20 anos nessa troca de energia. Felizes, empolgados e engrandecidos por tamanha reciprocidade do público com aquilo que fazemos com amor”, destacou.

Se as conquistas vêm por meio de algo que, um dia, já foi sonho, com o Sorriso Maroto não é diferente. Bruno revelou ao EM TEMPO os nomes de três artistas com os quais deseja dividir o palco. “A música brasileira é muito rica e é até injusto destacar somente três”, disse, rindo, mas acabou entregando os nomes. “Marisa Monte, uma das grandes intérpretes do nosso país; Saulo que, além de ser um grande irmão e de termos cantando inúmeras vezes juntos, um registro nosso seria incrível; e o Fundo de Quintal, por ser o maior percursor do nosso movimento. Seria um sonho registrar algo com eles”, contou.

Novo trabalho

O site de streaming musical Deezer anunciou, ainda em dezembro, a lista dos álbuns mais ouvidos na plataforma, em 2016. O novo CD do Sorriso, o “De Volta Pro Amanhã”, ficou em 10º lugar entre os discos nacionais mais consumidos pelos usuários esse ano. O trabalho foi lançado em julho e esteve disponível com exclusividade na Deezer logo nos primeiros dias após o lançamento, ocupando o 1º lugar na lista dos álbuns mais ouvidos no serviço.

“É um desafio produzir um novo trabalho com quase 20 anos de carreira. Como não se repetir? Óbvio que nada se cria, tudo se reescreve, se recria, recicla é por aí vai. Buscamos, nesse projeto, nossa essência. Voltar no tempo para projetar o futuro foi a nossa maneira de buscar esse novo ciclo”, falou Bruno, explicando que o atual CD de trabalho é uma forma de “busca motivacional e emocional do início da carreira nos dias de hoje”.

“Naquela época não tínhamos a abstração e nem o foco profissional que temos hoje. Mas tínhamos o melhor de tudo: a garra, o sonho, o brilho no olhar. Fomos atrás disso. Fora questões e desafios no formato de gravação, a captação de áudio. A escolha e a composição autoral dele. Tudo foi muito artesanal. Feito de forma natural”, disse o vocalista.

Rosianne Couto

EM TEMPO