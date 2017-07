‘Sopra a fita e tira a poeira’: Nintendo anuncia relançamento do SNES para setembro

Console terá tamanho menor que original dos anos 90

A Nintendo anunciou na última segunda-feira (26) o lançamento oficial do Super Nintendo Entertainment System – Classic Editon, verão atualizada do Super Nintendo, para o dia 29 de setembro nos Estados Unidos, Europa e Japão.

Um dos consoles mais populares, o Super Nintendo terá 21 jogos na memória -incluindo “Star Fox 2”, game inédito da empresa-, dois controles originais com fio, um cabo HDMI e um cabo de força.

A nova versão do console clássico vai custar US$ 79,90 (cerca de R$ 265). Ainda não há informação se o console chegará ao Brasil já que a Nintendo não tem mais representação no país.

Confira a lista completa dos jogos:

“Contra III: The Alien Wars”

“Donkey Kong Country”

“EarthBound”

“Final Fantasy III”

“F-Zero”

“Kirby Super Star”

“Kirby’s Dream Course”

“The Legend of Zelda: A Link to the Past”

“Mega Man X”

“Secret of Mana”

“Star Fox”

“Star Fox 2”

“Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting”

“Super Castlevania IV”

“Super Ghouls ‘n Ghosts”

“Super Mario Kart”

“Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars”

“Super Mario World”

“Super Metroid”

“Super Punch-Out!!”

“Yoshi’s Island”

Folhapress

