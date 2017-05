Sopa Terapia contempla moradores de rua no Centro de Manaus

Uma ação beneficente, desenvolvida por um grupo de pessoas de classe média em Manaus, contempla, atualmente, mais de 100 moradores de ruas no entorno do Centro, Zona Sul da capital. A ‘Sopa Terapia’, realizada toda semana sempre às terças-feiras, tem o objetivo de saciar a fome e a sede de quem está à mercê do descaso, exposto aos mais diferentes perigos e situações.

“A iniciativa surgiu a partir de uma conversa entre três amigos. Lembro que na época a gente fez 30 porções de sopa e saímos para entregar no Centro. Rodamos toda a área e identificamos alguns pontos onde realmente haviam pessoas que, na maioria das vezes, passam fome. A ação tem por objetivo beneficiar essas pessoas com uma refeição balanceada, cheia de nutrientes, para o fortalecimento, mesmo que apenas por uma noite na semana”, contou a arquiteta e idealizadora do projeto, Daniela Montani, 32.

Segundo ela, a ação é realizada há um ano e seis meses e são visitados cerca de dez pontos no entorno do Centro de Manaus. “Decidimos que o da sopa seria as terças porque é quando não tem futebol e nem está próximo do fim de semana. Quando o projeto surgiu, era o dia certo e que todos se comprometeram em participar. Hoje, mais ou menos 30 pessoas ajudam no sopão. O grupo se divide nas doações, compras, preparo, embalo e distribuição. É um trabalho que nos enche de orgulho, porque a gente não pede nada em troca. O simples fato de sabermos que estamos fazendo o bem, já nos enche de gratidão”, justificou Daniela Montani.

Além da sopa, o grupo entrega pão e água gelada. “Muitos deles não têm condições de beber uma água gelada todo dia. As vezes eles chegam a dispensar a sopa e querem tomar apenas a água, que é servida em um copo de 500 ml”, destacou.

“A gente desenvolve essa ação porque acreditamos que a partir do momento que você deixa a sua casa, pra você é muito constrangedor, você deixa sua história, deixa sua família. Eles dizem que aqui conseguem um miojo, consegue fazer uma fogueira e cozinhar um negócio, lá a gente não consegue nada (se referindo a casa). Então pra você sair da sua casa, pra vir arriscar, não ter onde ficar. Eu acho que toda ajuda é válida”, enfatizou a arquiteta Tatiana Oliveira, 38.

Para Tatiana, é necessário ver o grupo social com outros olhos. “Aqui estão pessoas que vivem sem qualquer tipo de condições para uma vida digna. Muitos dividem espaços com drogados, alcoólatras e até doentes. Por conta da necessidade, muitos estão à mercê da criminalidade e se tornam pessoas marginalizadas e excluídas da sociedade. Não estamos aqui para julgar, estamos para ajudar. E essa foi a melhor maneira que encontramos de buscar dar, nem que seja por uma noite, um conforto digno para eles”, ressaltou.

Morador de rua há 22 anos, Laércio Gomes da Silva, 34, diz estar feliz com o resultado da ação beneficente. “Desde os 12 anos que eu moro na rua, quando fui abandonado pela minha família. Desde então eu cato latinha, sucata para ter o que comer todos os dias. Mas nem sempre eu consigo, tem dias que eu passo fome. Quando chego a conseguir algo é porque vendi uma saca de latinha por R$ 5. Com esse dinheiro eu compro pão ou frutas e ainda divido com os meus amigos de rua, porque aqui é assim, é um ajudando o outro, é a lei da sobrevivência. Então eu fico feliz com essa ação, porque é muito difícil eu ter dinheiro pra comprar um prato de comida. Além disso, a sopa é maravilhosa, sou muito grato a essas pessoas”, agradeceu o morador de rua.

Além da sopa, o grupo já realizou a entrega de materiais de higiene pessoal, como sabonetes, escova de dente, creme dental, toalhas e absorvente. “A gente tem vontade de entregar sempre esses materiais, mas nem toda vez é possível. Porque eles chegam pra gente e pedem uma roupa, um sabonete. Quem vive na rua, além da fome, passa muito frio. Estamos trabalhando em uma ideia que é um projeto para dar cidadania a eles, se sair do papel, que eu tenho certeza que vai, com certeza ajudará muitos deles”, comentou o empresário Reynaldo Chã Neto, 35.

Projetos futuros

“Estamos amadurecendo a ideia de montar um espaço com dois banheiros, trocador e um setor pra corte de cabelo, pra dar uma dignidade pra essas pessoas. Porque as vezes eu vejo eles pedindo uma roupa boa, pra ajudar a conseguir um emprego. É como se fosse um ‘food truck’, em cima de uma carretinha, mas antes a gente precisa sentar e planejar tudo, porque teremos que ter água, e vai ser preciso uma caixa d’água, e também pensar onde vamos poder parar o veículo para, durante a ação, a água suja caia diretamente no bueiro. Por enquanto são apenas ideias, é preciso envolver mais pessoas nisso, porque o projeto precisa de voluntários e pessoas dispostas a ajudar os outros. A gente já tem dois empresários que se dispuseram a nos ajudar a desenvolver essa ação mas, ainda sim, é preciso ter mais pessoas envolvidas e estamos dispostos a acolher esses voluntários”, completou Neto.

Abrigo Coração do Pai

Além da ação social no Centro de Manaus, o grupo de voluntários se reúnem, sempre que podem, para visitar o abrigo Coração do Pai, localizado no bairro Japiim, Zona Sul, onde acolhe crianças vítimas de agressão física e violência sexual. “O Conselho Tutelar pega a criança e leva pra esse abrigo. É um local onde precisam de muita ajuda. No fim do ano a gente esteve lá, um de nós de fantasiou de Papai Noel, entregamos brinquedos, fraldas e leite. Fizemos um dia de lazer para eles, com direito a encenação teatral e todos ficaram muito contentes. Foi uma ação diferente da qual a gente já costuma realizar no Centro”, destacou Tatiana Oliveira.

Apoio

Quem quiser colaborar com o grupo, seja por meio de doação ou qualquer outra tipo de ação voluntária (preparo, embalo e entrega da sopa) pode entrar em contato por meio dos números: (92) 99389-5125 Daniela Montani ou (92) 99163-1240. “A gente tem um grupo no WhatsApp, onde acertamos todos os detalhes sobre as ações que desenvolvemos. O espaço é aberto ao público geral e qualquer um é sempre bem-vindo”, salientou Daniela Montani.

Isac Sharlon

EM TEMPO