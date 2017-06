Sonora Music oferece estúdios para ensaio e venda de produtos especializados em Manaus

Estúdios para ensaio, loja com novidades da marca Chico Rei, bar e café, outlet de instrumentos musicais e aluguel de equipamentos. Esse é o Sonora Music e pode ser considerado, praticamente, uma filial do paraíso dos músicos. Localizado no bairro Presidente Vargas, o estúdio é a opção para os entusiastas e músicos de Manaus colocarem todo seu talento para fora.

Inaugurado há dois meses, o Sonora Music nasceu com a proposta de oferecer um espaço para que músicos pudessem ensaiar e tivessem toda a estrutura necessária para praticar sua arte. “A gente já funcionava no espaço colaborativo Jogo de Nós, mas sempre pensamos em oferecer esse serviço de estúdio de ensaio para as bandas manauenses. Quando soubemos que o espaço onde funcionava a loja Disco Magia estava vago, fomos atrás de concretizar esse projeto”, conta a empresária Raquel Omena.

O Sonora Music conta com dois estúdios completamente equipados para receber músicos e bandas que precisam de um local para ensaiar. Além disso, o espaço oferece aluguel de instrumentos musicais de qualidade, que podem ser transportados para outros locais, como barzinhos e espaços particulares menores.

“Temos desde caixas de som, até retorno e bateria completa. Basta entrar em contato para saber a disponibilidade de cada instrumento”, acrescenta Raquel. Vale ressaltar que, ao alugar um equipamento de som, o músico ganha uma hora de ensaio.

Outro serviço bacana oferecido pelo espaço é a venda de instrumentos musicais, que funciona como uma espécie de outlet. Guitarras, pedais, violões e outros acessórios novos, seminovos e usados também podem ser encontrados no estúdio.

Distribuidores oficiais da marca Chico Rei em Manaus, a loja do Sonora Music dispõe de camisetas, canecas, almofadas e pufes da grife mineira, que tem mais de 2 mil designs de camisas diferenciados. Há, ainda, uma seleção incrível de discos de vinil para quem curte esse formato.

Antes ou depois do ensaio, dá para se refrescar com as bebidas oferecidas no bar e café do local. Além disso, o happy hour acontece nos dias de funcionamento do Sonora, e o mais interessante é que os clientes é quem comandam a música do ambiente.

“Cada um pode escolher um vinil e colocar para tocar, ou até mesmo levar o seu próprio. Queremos oferecer um ambiente diferente, para quem está cansado de só ouvir sertanejo nos bares de Manaus. Nossa ideia é promover música boa, com ênfase nas décadas de 1980 e 1990, nacional e internacional, que não têm muito espaço na cidade”, diz Raquel Omena.

Mellanie Hasimoto

EM TEMPO