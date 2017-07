Som ‘estranho’ no espaço intriga cientistas

A estrela está a 11 anos-luz da terra – Divulgação

O radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, detectou sinais de rádio estranhos vindos da estrela anã vermelha Ross 128 (a 11 anos-luz da Terra). Os pesquisadores responsáveis pelo monitoramento comunicaram a novidade para outros estudiosos. Com isso, uma equipe de cientistas foram chamadas para confirmar ao menos a existência do sinal e a natureza dele. Porém, o feito não será fácil de ser confirmado, pois o único outro radiotelescópio do mundo que seguramente poderia detectar o sinal é o chinês Fast, que ainda está em fase de calibração. Uma curiosidade dos cientistas sobre os sinais emitidos pode confirmar inteligência extraterrestre.

Abel Mendez, líder da descoberta e pesquisador da Universidade de Porto Rico diz que que há explicações sobre os sinais. “Nós não sabemos a origem desses sinais mas há três explicações principais”, disse.

“Elas poderiam ser emissões de Ross 128 similares a erupções solares do tipo 2, emissões de outro objeto no campo de visão de Ross 128 ou apenas um disparo de um satélite em órbita alta, já que satélites em órbita baixa se movem rapidamente para fora do campo de visão”, explicou.

O pesquisador ressalta ainda que a hipótese de “inteligência extraterrestre” está no pé da lista de possibilidades. “Afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias”, justificou.

