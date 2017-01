Som alto nos ônibus de Manaus pode custar mais de R$ 4 mil em multa

Ouvir músicas e similares nos interiores de Manaus sem a utilização de um fone de ouvido pode custar ao cidadão uma multa de 50 Unidades Fiscais do Municípios (UFMs) já a partir desse mês, de acordo com a Lei nº 2.209. O valor da punição varia entre R$ 99,84 e R$ 4.992.

A Lei, de 13 de janeiro deste ano, foi decretada pela Câmara Municipal de Manaus (CMM) e sancionada pelo vice-prefeito da cidade, Marcos Rotta (PMDB). Rotta está atuando como prefeito em exercício porque Arthur Neto (PSDB) está em São Paulo fazendo exames médicos.

A proibição de ouvir músicas e similares nos transportes coletivos no âmbito urbano de Manaus é o artigo 1º da Lei, que faz exceção ao usuário apenas se o mesmo estiver utilizando fones de ouvido.

Já no artigo 2º, a Lei ressalta a importância da conscientização permanente dos funcionários das empresas do transporte público, além dos usuários, sobre a necessidade de colocarem a legislação em prática. Por isso, tais empresas, de acordo com o decreto, ficam obrigadas à fixação de cartazes nas linhas de ônibus para que a nova medida seja amplamente divulgada.

Desde junho de 2015, lei similar já valia nas viagens intermunicipais. Nela, faz-se proibido o uso de aparelhos sonoros ou musicais por parte dos usuários no interior de veículos de transporte coletivo intermunicipal, salvo aparelhos auditivos de uso pessoal”.

Na lei intermunicipal, a 262, destacam-se entre outros aparelhos, além dos celulares e smartphones, Ipod, tablet, notebook, netbook, rádio, MP3, MP4 e similares.

Portal EM TEMPO