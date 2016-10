Som alto em automóveis passa a ser infração grave

A potência do som dos carros que circulam nas ruas das cidades é sempre alvo de discussões entre os amantes de música alta nos veículos e os não simpatizantes do barulho. Agora, a polêmica ganha um novo capítulo.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou na quarta-feira (19) as resoluções de nº 624, 625 e 626, que regulamentam as autuações para som automotivo, o transporte coletivo de passageiros e os requisitos de segurança para veículos que transportam presos. A resolução nº 624 institui autuação de condutor que for pego com som automotivo audível pelo lado externo do veículo, independente do volume ou frequência, e que perturbe o sossego público, em vias terrestres de circulação.

O empresário Jaime Santiago, criador da associação Som Automotivo Manaus (SAM), que promovia a prática na cidade, vê discriminação na medida. “Eu vejo como uma perseguição. Há uma marginalização por conta das autoridades com os proprietários de som automotivo. Já fui proprietário e hoje não sou mais, exatamente por causa dessa visão distorcida que há sobre os amantes do som automotivo”, afirmou.

De acordo com Santiago, foi exatamente essa discriminação que o fez abandonar o antigo hábito. “Éramos uma associação que tinha a consciência de uma utilização correta e respeitosa do som automotivo. Mas, infelizmente, por uma meia dúzia de usuários irresponsáveis, todos terminamos sendo punidos. Hoje, somente alimento a página nas redes sociais para que os amantes do som automotivo mantenham viva aquela imagem do que já foi a associação há 2 anos atrás”, explica.

Em Manaus, o Código Ambiental do município prevê que áreas movimentadas tenham um limite de som de até 55 decibéis à noite e 70 decibéis de manhã. Em áreas residenciais, o permitido é de 50 decibéis no período diurno e 45 decibéis no noturno. De acordo com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), a infração é campeã de denúncias contra o meio ambiente, nos últimos 5 anos consecutivos.

Mudanças

A partir de agora, o agente de trânsito deverá registrar, no campo de observações do auto de infração, a forma de constatação do fato gerador da infração, que será considerada grave, acrescida de mais cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme estabelece o artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro. As medidas começam a vigorar a partir da data da publicação.

A medida faz exceção a ruídos produzidos por buzinas, alarmes, sinalizadores de marcha a ré, sirenes pelo motor e demais componentes obrigatórios do próprio veículo, bem como veículos prestadores de serviço com emissão sonora de publicidade, divulgação, entretenimento e comunicação, desde que estejam autorizados por órgão ou entidade competente, além de veículos de competição e os de entretenimento público que estejam permitidos a utilizar o som específico em locais de competição ou de apresentação estabelecidos pelas autoridades competentes.

Passageiros e presos

Todos os veículos rodoviários para transporte coletivo de passageiros, fabricados em qualquer ano, devem obedecer aos limites máximos de peso bruto total (PBT) e peso bruto transmitido por eixo nas superfícies das vias públicas estabelecidos na resolução nº 210, de 13 de novembro de 2006. A nova medida (resolução de nº 625 ) ficará em vigor enquanto a decisão judicial produzir efeitos.

A medida visa a atender a decisão judicial proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que determinou que fosse excluída a ressalva feita pelo art. 2-A da Resolução Contran nº 210, de 13 de novembro de 2006, com redação dada pela resolução Contran nº 502, de 23 de setembro de 2014, de aumento de peso apenas para veículos fabricados a partir de 1º de janeiro de 2012. Dessa forma, a previsão deverá ser estendida a todos os veículos, sem exceção.

Presos

Já a resolução nº 626 estabelece requisitos de segurança para veículos de transporte de presos, conforme previsto pela Política Nacional de Trânsito. O objetivo é a adequação do veículo para transporte de presos, considerando a função, o meio ambiente e o trânsito. Além disso, regulamenta os procedimentos adotados pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) para homologação de veículos junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

A determinação prevê que os veículos fabricados e transformados para transporte de presos deverão obter o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT), e poderão utilizar luz vermelha intermitente e dispositivo de alarme sonoro somente quando houver prioridade de trânsito e de livre circulação, estacionamento e parada, e em efetiva prestação de serviço de urgência que os caracterizem como veículos de emergência.

A exceção será o transporte provisório e precário, por motivo de força maior, de suspeitos de cometimento de crime em compartimento de carga de viaturas policiais. Fica proibido o transporte em compartimento de proporções reduzidas, com ventilação deficiente ou ausência de luminosidade.