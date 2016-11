Soldados da PM realizam campanha beneficente para arrecadar não perecíveis em Manaus

Em clima natalino a ‘Campanha doando sorrisos’, lideradas pelas soldados Roberta Magno e Gleice Penha da Policia Militar do Amazonas, ambas com cinco anos na corporação, decidiram promover um show beneficente denominado ‘Balada doando Sorrisos’ uma campanha voltada a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão entregues a instituições e abrigos carentes da capital.

A festa está programada para acontecer no próximo dia 10 de dezembro no Ao Mirante Bar, no bairro de São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus.

Criada em setembro deste ano, a campanha denominada ‘Doando Sorrisos’ arrecadou na primeira edição da campanha mais de 700 brinquedos que foi doada pela sociedade e distribuídas em diversos bairro da capital, levando a alegria e esperança a diversas crianças.

De acordo com as PM’s, a entrega dos alimentos será realizada no dia 21 de dezembro, em diversos pontos da capital. “ Resolvemos idealizar essa campanha, para assistir e ajudar as pessoas desassistidas, se baseando em nosso juramento feito no dia de formatura como PM’s ‘Servir e Proteger’ a sociedade” afirma as duas jovens que prometem levar adiante o projeto.

O evento beneficente vai contar com a apresentação de diversos artistas locais, entre os nomes já confirmados estão: Edu Guedes, Kadu Almeida, Duda Motta, João Victor e Rodrigo, Wagner Martins, Mauro e Matheus, Márcio Cigano, Bella Queiroz entre outros.

Com informações da assessoria