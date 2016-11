Soldador é morto a tiros por dupla no Mauazinho, em via pública

O soldador Maikon Gonçalves de Carvalho, 21, foi assassinado com cinco tiros na noite dessa segunda-feira (7), na rua Juruazinho, bairro Mauazinho Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o soldador estava caminhando em via pública quando foi abordado por dois homens não identificados. Os suspeitos efetuam vários disparos contra a vítima, sendo que cinco o atingiram no abdômen.

Após o crime, a dupla fugiu do local em uma motocicleta de placa e caraterísticas não identificadas.

O soldador foi socorrido pelos familiares e levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lucio, mas segundo o registro do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) a vítima já chegou na unidade hospitalar morta.

Para a polícia, o crime tem relação com tráfico de drogas, uma vez que, Maikon já tinha passagem pelo crime.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico-Legal (IML) e levado para a sede do órgão onde passou por exames de necropsia.

Inicialmente o caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO