Soldado Portilho é enterrado com honras militares e homenagens em Manaus

Foi enterrado, na tarde desta quarta-feira (31), o soldado da Polícia Militar Paulo Sérgio Portilho, 34, que desapareceu na última sexta-feira (26) e o corpo foi encontrado, nesta terça-feira (30), após intensas buscas. O corpo foi enterrado no Cemitério São João Batista, na avenida Senador Álvaro Maia, bairro Boulevard, Zona Sul de Manaus, em uma cerimônia que começou um pouco depois das 15h30. Muitas pessoas foram até o local prestar as últimas homenagens ao militar, entre familiares, amigos, autoridades, colegas de farda e vários curiosos.

O enterro de Paulo Portilho foi realizado de forma breve. Durante a marcha que conduziu o caixão até o interior do São João Batista, tiros e honras militares rompiam o silêncio da caminhada. As pessoas seguiram até uma tenda montada no cemitério para receber as pessoas mais próximas, onde foi celebrada a bênção religiosa. Amigos prestaram depoimentos e contaram como foi conviver com o militar.

A emoção estava presente durante todo o cortejo. Orações, homenagens e até o hino da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi entoado no local.

O Portal Em Tempo transmitiu a cerimônia ao vivo, por meio de sua conta no Facebook. O vídeo pode ser assistido aqui.

Bruna Chagas

Colaboração Raphael Sampaio

EM TEMPO