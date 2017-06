Soldado é confundido com bandido, baleado e espancado na Zona Norte

O soldado deu entrada no Pronto-socorro João Lúcio às 22h45 e foi encaminhado para o centro cirúrgico – Divulgação

Um soldado do exército, de 23 anos, foi baleado no tórax e agredido após tentar fugir de um assalto a um mercadinho e ser confundido com um dos bandidos, na noite desta quinta-feira (8), na rua Joinville, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a policia, a vítima estava dentro do estabelecimento quando percebeu o assalto e tentou correr, mas foi baleado durante a fuga dos assaltantes. O soldado foi confundido com um dos suspeitos e chegou a ser agredido pela população.

Após a confusão, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Pronto-socorro João Lúcio, na alameda Cosme Ferreira, Zona Leste.

Segundo o registro dos policiais militares que fazem a segurança na unidade de saúde, o soldado deu entrada no hospital às 22h45 e foi encaminhado para o centro cirúrgico. Até a publicação desta matéria, a Secretária de Estado de Saúde (Susam) não divulgou o estado de saúde da vítima.

Daniel Landazuri

EM TEMPO