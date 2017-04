Soldado da PM atira em tenente no Santo Antônio

O tenente, identificado apenas como Wisley, da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi baleado, supostamente, por outro policial militar, na madrugada desta sexta-feira (21). Ele estava dentro do seu carro, de placa e modelo não informados, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste, quando apontou a arma para outro veículo, um Pálio preto, e o motorista revidou atirando contra ele.

De acordo com informações preliminares, o tenente estava indo para o trabalho, mas no caminho parou ao lado do outro carro. Ele abaixou o vidro e apontou a arma para o motorista. Porém, para sua surpresa, o condutor, que também é policial militar, reagiu e atirou quatro vezes na sua direção. Há informações de que houve uma briga de trânsito antes dos tiros serem efetuados pelo outro policial, que é soldado da PM.

O tenente foi atingido com dois tiros de raspão, sendo um na perna e outro na mão. Ele foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informou que o “incidente”, envolvendo o tenente da 12ª Cicom, está sendo apurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da instituição, que deverá abrir um processo administrativo.

“Logo seja concluído, enviaremos as informações oficiais da Polícia Militar do Amazonas sobre o caso”, diz um trecho da nota.

A Polícia Militar ressaltou que todas as situações, envolvendo seu efetivo, são devidamente recebidas e apuradas dentro dos procedimentos legais e regimentais.

Mara Magalhães

EM TEMPO