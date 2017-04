Sogra denuncia rapaz denunciado por violência doméstica

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 8° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Demetrius Queiroz, prendeu em flagrante, por volta das 15h30 desta quarta-feira, dia 12, um rapaz de 27 anos, denunciado pela sogra por violência doméstica, no contexto lesão corporal. O crime aconteceu na casa da vítima, situada na Avenida São Pedro, segunda etapa do bairro Compensa, zona Oeste da cidade.

De acordo com a autoridade policial, a vítima, uma mulher de 37 anos, compareceu ao prédio do 8° DIP na tarde de ontem para formalizar a ocorrência. Na ocasião, relatou que o genro teria ido à casa da filha dela, localizada na Avenida São Pedro, segunda etapa do bairro Compensa, na zona Oeste, onde a teria agredido verbalmente e fisicamente, após ela ter alertado a filha sobre o fato dele já ter sido preso.

“Após a formalização da denúncia nos deslocamos ao endereço indicado. No momento em que o rapaz foi abordado pela nossa equipe, não demonstrou resistência. Nós o conduzimos à delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis”, explicou Queiroz.

Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) os policiais civis constataram que o infrator já responde, em liberdade, por roubo. O rapaz foi autuado em flagrante por violência doméstica, no contexto lesão corporal. Foi arbitrada, pela autoridade policial, fiança no valor de três salários mínimos ao indivíduo. Como o pagamento não foi efetuado, o infrator foi levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na zona Sul da cidade.

Com informações da assessoria