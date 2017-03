Sofrimento sem fim, água que nunca chega

Quase um ano após o anúncio do pacote de investimentos que somam mais de R$ 104 milhões, com recursos privados e públicos, para melhorias em alguns setores da rede de distribuição de água e esgoto, usuários continuam insatisfeitos com o serviço oferecido pela Manaus Ambiental. A constante falta de água em quase todas as zonas de cidade tem causado diariamente transtorno e reclamações de quem depende exclusivamente do abastecimento da concessionária.

Ainda no primeiro semestre de 2016, a Manaus Ambiental informou que começaria a tirar do papel obras previstas para a melhoria do sistema. No entanto, o que foi visto nesse período de 12 meses, foram transtornos provocados pela suspensão do fornecimento de água.

Na divulgação dos investimentos, o presidente da empresa, Sérgio Braga, disse que R$ 67,2 milhões seriam injetados para a ampliação da rede de esgoto. O restante dos recursos, no caso R$ 37,4 milhões, seria disponibilizado para a ampliação do serviço da rede de distribuição e abastecimento de água, sobretudo na Zona Norte, incluindo a substituição de redes antigas e implantação de novas ligações, beneficiando cerca de 350 mil pessoas e integrando ao sistema mais 20 mil novos clientes.

Metas

Outra meta da empresa informada em abril do ano passado era de alcançar até 2030, a marca de 80% de cobertura no sistema de esgotamento sanitário. Atualmente apenas 20% da população conta com o serviço de esgoto. O projeto incluía ainda, a duplicação da Estação de Timbiras, que fica no bairro Cidade Nova, além da implantação de Estação de Tratamento de Esgoto (ETEs) menores no conjunto Vila Nova, na Zona Norte, e nos conjuntos Xingu e Ayapuá, na Zona Oeste.

Porém, nos últimos meses, moradores de diversos bairros sofreram com a falta d’água. Por sua vez, a empresa justificou os cortes no fornecimento, dizendo que não estava ciente dos problemas, mas que enviaria uma equipe técnica nos locais para verificar e solucionar as situações relatadas o mais breve possível.

Abandono de estações

Além dessas questões de interrupções no fornecimento, o abandono e a depredação das estações de captação da empresa, implantadas em alguns bairros da Zona Norte, que neste momento estão desativadas, foram denunciadas por populares. Durante uma reportagem feita pelo EM TEMPO no último fim de semana, moradores do Nova Cidade, que passaram três dias sem água nas torneiras, acusaram também a Manaus Ambiental de fazer manobras para desviar o abastecimento do conjunto Cidadão 6 para outras comunidades, no intuito de amenizar a crise do serviço. A estação de tratamento dessa localidade também estava toda quebrada e sem condições de uso para os moradores da região.

Consultado pela reportagem, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas (Arsam) afirmou que a concessionária será notificada para explicar o motivo da manobra no conjunto Cidadão.

Ainda conforme a instituição, o serviço mostrou ser ineficiente, prejudicando os moradores do conjunto Cidadão 6. O órgão destacou ainda que cabem outras notificações e sugestão de multa para esse tipo de situação.

Falta d’água

Em 2016, alguns meses após a divulgação do pacote de novos reforços para a rede de distribuição e abastecimento de água, mais de 25 bairros de Manaus ficaram sem água por mais duas semanas, devido a um problema na bomba de distribuição de água. Na época, estimou-se que aproximadamente 600 mil pessoas foram prejudicadas pelo corte no fornecimento. Devido a esse fato, a empresa foi multada em R$ 1.003.126,73, por descumprimento da cláusula do contrato que trata da prestação adequada da distribuição de água. Nessa mesma penalidade, foi determinada que a Manaus Ambiental suspendesse as faturas no período em que os usuários ficaram

sem o abastecimento.

Suspensões

No dia 7 de março, moradores da rua Inocêncio de Araújo, localizada no bairro Educandos, Zona Sul, reclamaram das constantes suspensões no fornecimento de água, que vêm ocorrendo nos últimos três anos. Eles afirmam que a empresa sabe da situação, mas que até o momento o problema não foi solucionado.

De acordo com o relato do morador Wellington Sabelli, 35, no início deste ano, a concessionária Manaus Ambiental realizou a troca de parte da tubulação do local, mas ao invés da situação melhorar, piorou. A incerteza de ter ou não água nas torneiras vem causando revolta nos populares que não sabem mais a quem recorrer para ter o serviço restabelecido definitivamente.

Durante a semana, a reportagem tentou obter uma resposta da Manaus Ambiental sobre o que foi feito nesses últimos 12 meses para melhorar o sistema e se algumas das metas anunciadas no ano passado foi cumprida, mas até o fechamento desta edição, nenhum representante se manifestou para falar sobre o assunto.

Gerson Freitas

EM TEMPO