Sofia Coppola, Michael Haneke e Toldd Haynes disputam Palma de Ouro

O Festival de Cannes divulgou nesta quinta-feira (13) a lista de filmes da mostra “Um Certo Olhar” e os filmes que concorrem à Palma de Ouro, prêmio máximo do evento que acontece entre 17 e 28 de maio.

Entre os indicados estão “O Estranho que Nós Amamos”, da americana Sofia Coppola, “Wonderstruck”, de Todd Haynes e “Happy End”, de Michael Haneke.

Na 70ª edição do festival, foram selecionados 49 longas de 29 países.

“Barbara”, de Mathieu Almaric, abre a mostra “Um Certo Olhar”, que exibirá filmes como “L’Atelier”, de Laurent Cantet, e “Jeune Femme”, de Léonor Serraille.

Há três filmes fora da competição -“Visages, Villages”, de Agnès Varda e JR, “How to Talk to Girls at Parties”, de James Cameron Mitchell, e “Blade of the Immortal”, de Takashi Miike.

Cannes apresentará pela primeira vez um longa de realidade virtual, “Carne y Arena” do mexicano Alejandro González Iñárritu (“O Regresso”).

VEJA OS FILMES DA MOSTRA

Indicados para Palma de Ouro

“Loveless”, de Andrey Zvyagintsev

“Good Time”, de Benny Safdie e Josh Safdie

“You were never really Here”, de Lynne Ramsay

“L’Amant double”, de François Ozon

“Jupiter’s Moon”, de Kornél Mandruczo

“A gentle creature”, de Sergei Loznitsa

“The Killing of a sacred deer”, de Yorgos Lanthimos

“Radiance”, de Naomi Kawase

“Le jour d’après”, de Hong Sangsoo

“Le Redoutable”, de Michel Hazanavicius

“Wonderstruck”, de Todd Haynes

“Happy end”, de Michael Haneke

“Rodin”, de Jacques Doillon

“O estranho que nós amamos”, da americana Sofia Coppola

“120 battements par minute”, de Robin Campillo

“Okja”, de Bong Joon-Ho

“In the Fade”, de Fatih Akin

“The Meyerowitz stories”, de Noah Baumbach

UM CERTO OLHAR

“After the War” de Annarita Zambrano

“April’s Daughter” de Michel Franco

“Barbara” de Mathieu Amalric

“Beauty and the Dogs” de Kaouther Ben Hania

“Before We Vanish” de Kiyoshi Kurosawa

“Closeness” de Kantemir Balagov

“The Desert Bride” de Cecilia Atan & Valeria Pivato

“Directions” de Stephan Komandarev

“Dregs” de Mohammad Rasoulof

“Jeune femme” de Léonor Serraille

“L’Atelier” de Laurent Cantet

“Lucky” de Sergio Castellitto

“The Nature of Time” de Karim Moussaoui

“Out” de Gyorgy Kristof

“Western” de Valeska Grisebach

“Wind River” de Taylor Sheridan

FORA DA COMPETIÇÃO

“Blade of the Immortal” de Takashi Miike

“How to Talk to Girls at Parties” de John Cameron Mitchell

“Visages, Villages” de Agnès Varda & JR

SESSÃO DA MEIA-NOITE

“Prayer Before Dawn” de Jean-Stéphane Sauvaire

“The Merciless” de Byun Sung-Hyun

“The Villainess” de Jung Byung-Gil

SESSÃO ESPECIAL

“12 Jours” de Raymond Depardon

“An Inconvenient Sequel” de Bonni Cohen & Jon Shenk

“Claire’s Camera” de Hong Sangsoo

“Demons in Paradise” de Jude Ratman

“Napalm” de Claude Lanzmann

“Promised Land” de Eugene Jarecki

“Sea Sorrow” de Vanessa Redgrave

“They” de Anahita Ghazvinizadeh

EVENTOS DO 70º ANIVERSÁRIO

“24 Frames” de Abbas Kiarostami

“Come Swim” de Kristen Stewart

“Top of the Lake” de Jane Campion

“Twin Peaks” David Lynch

REALIDADE VIRTUAL

“Carne y arena” de Alejandro G. Iñárritu

