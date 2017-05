Socorro Siqueira assume comando do Fundo de Promoção Social no AM

A Advogada, psicóloga, contadora e servidora pública Socorro Siqueira, com 35 anos de carreira, assumiu o comando do Fundo de Promoção Social (FPS) do Governo do Amazonas nesta quinta-feira, 11, em substituiçao ex-primeira dama Edilene Gomes de Oliveira, que se demitiu do cargo, após a posse do governador interino David Almeida.

Em conversa com os servidores do Fundo, Socorro Siqueira apresentou sua equipe de técnicos e disse que aceitou o convite do governador interino, pelo desafio de contribuir com o crescimento do FPS. “Estou aqui para somar e contribuir com o trabalho que está sendo desenvolvido por vocês. Estamos em um momento de transição e o governador David Almeida veio para trabalhar e dar continuidade ao bom andamento do serviço público”, afirmou.

Editais da FPS de apoio à instituições

Este ano, o FPS já possui R$ 10 milhões para apoiar projetos de instituições por meio de editais públicos. Neste momento, um edital exclusivo para cooperativas e outras entidades que fazem trabalhos de inclusão produtiva no setor primário está em fase final de análise. Outro edital, no valor de R$ 5 milhões, está com as inscrições abertas até o dia 19 de maio para as instituições que atendem pessoas com deficiência, crianças e adolescentes em situação de risco, idosos e entidades que desenvolvem trabalhos de saúde.

Quem é Socorro Siqueira:

Maria do Socorro Cordeiro Siqueira é mestre em Contabilidade pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), doutoranda em Direito pela Universidade Católica de Santa Fé, bacharel em direito pelo CIESA, bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Nilton Lins, bacharel em Psicologia Cristã pela Faculdade de Teologia do Amazonas e especialista em auditoria contábil.

Antes de assumir a presidência do FPS, Socorro Siqueira era diretora de humanização e planejamento da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM). Mestre em contabilidade e auditoria, especialista em auditoria pública e doutoranda em direito social, Socorro tem formação e atuação diversificada. Foi uma das criadoras do Diário Oficial do Município de Manaus e implantou a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Manaus (CMM), onde é funcionária concursada há 35 anos.

Com informações da assessoria