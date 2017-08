Sociólogo diz que abstenção deve ser analisada

Seráfico diz que abstenção deve ser analisada – Divulgação

A eleição suplementar que finaliza hoje com a eleição de um dos candidatos, Amazonino Mendes (PDT) e Eduardo Braga (PMDB), favorece uma análise política e sociológica sobre o destino administrativo que se desenha para o Estado. De acordo com o doutor em sociologia e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Marcelo Seráfico, o momento inédito é uma reprodução do que a população conhece desde 1980 e que serve de “escada” para a eleição de 2018.

EM TEMPO – Do ponto de vista sociológico, como o senhor analisa o desempenho dos candidatos em relação às campanhas eleitorais?

Marcelo Seráfico – A atipicidade desta eleição é resultado da retirada de um ex-governador. No mais, se assemelha com as outras eleições. Mesmo com o investimento em publicidade, ainda bastante litigado pelas modificações feitas pela Justiça Eleitoral, continua forte a tentativa criar uma imagem passional de um candidato, enquanto o outro tenta desconstruí-lo. Os sete candidatos do primeiro turno mantiveram distância, de alguma forma, dos que concorrem. Se considerarmos que o número de votos brancos ou nulos e abstenções chegou a 40%, esse distanciamento pode reforçar uma tendência que, a meu ver, seria uma grande novidade, que é a possibilidade real de haver um número expressivo, senão maior, de não votos.

EM TEMPO – Essa eleição pode ser vista como um divisor de águas, com influência direta nas eleições de 2018?

MS – Pessoalmente, não acredito que seja. À medida que esses grupos de candidatos que não passaram para o segundo turno não se alinharam a um dos dois, poderia sair deles uma nova força. Ocorre que a maioria, em algum momento da sua história política, já estiveram próximos dos dois. Então, o cenário mais provável é de que haja um realinhamento e que esse grande grupo político tenha um ano para fazer as novas articulações que retumbem numa candidatura mais unificada em 2018.

EM TEMPO – Amazonino Mendes e Eduardo Braga são velhos conhecidos da política amazonense, e inclusive já estiveram lado a lado em gestões anteriores (Braga foi vice-prefeito de Manaus em 1994. Ele assumiu a prefeitura quando Mendes deixou o cargo para assumir o governo do Estado). Politicamente, não existe nenhuma mudança?

MS – Nós temos um quadro politicamente ultraconservador, com nenhuma novidade, seja em termos de nomes, seja em termos de propostas políticas apresentadas. O sentimento chega a ganhar uma dimensão maior no eleitor, já que o sistema eleitoral se esgotou no Amazonas e as forças políticas, seja de esquerda ou direita, não foram capazes de produzir novas lideranças ou absorver os movimentos da sociedade, que vivem o processo político geral.

EM TEMPO – O discurso apresentado dos candidatos, seja no horário eleitoral ou eventos, foi condizente com a realidade do Amazonas?

MS – Definitivamente não. É a reprodução do que já conhecemos; um conjunto de promessas, que se limitam a palavras de ordem e frases de efeito, como “é preciso arrumar a casa”. No fim das contas, o que está sendo colocado no cenário é a eleição de 2018. O problema é que nada de novo se propõe. O Amazonas está, assim como muitos Estados do país, num estado de calamidade. Os candidatos postos apoiaram direta ou indiretamente o golpe contra a presidente Dilma Rousseff (PT), portanto, apoiaram a levada de Temer à presidência, então atingimos uma situação problemática. Temos um presidente golpista que tem liquidado toda e qualquer possibilidade de planejamento e de políticas públicas consistentes e universais. E, no campo estadual, candidatos que se alinham com ele. Então, como podem falar em arrumar a casa e pensar no futuro se as condições para isso estão sendo liquidadas pelo presidente que eles apoiam?

EM TEMPO – É notável que a campanha de Amazonino passou uma ideia mais humanizada e sentimental, de amor pelo Amazonas, enquanto a de Braga foi mais técnica e direta. As estratégias de marketing influenciam, já que as pesquisas eleitorais indicam que Amazonino sairá vitorioso da eleição de hoje?

MS – Acho que somos guiados pelas campanhas publicitárias, cujo foco é criar e vender produto. Então, é possível que parte do eleitorado se deixe levar por essa venda, como parte dos consumidores se deixa levar por aquilo que as empresas dizem sobre seus próprios produtos. Você nota que a publicidade deixa clara a tentativa de associar o nome de Amazonino ao afeto, ao amor, questões superficiais das relações políticas. Por outro lado, a campanha de Eduardo Braga desqualifica esse conceito e associa a imagem dele à uma pessoa humilde e preocupada com o planejamento. Isso pouco se aproxima, digamos assim, de uma discussão mais séria sobre política, sobre as posições desses candidatos, propostas e grupos que eles irão beneficiar quando estiverem governando.

EM TEMPO – A insatisfação e descrença na política podem ter levado o eleitor a votar em nomes já conhecidos nesta eleição?

MS – A política, na verdade, é uma representação de interesses de grupos de partes da sociedade. Uma parte significativa nessa eleição, em particular, revelou que desconfia inclusive das campanhas publicitárias e, portanto, não irá votar em nenhum candidato, segundo pesquisas de sondagem de voto. Portanto, é visível que alguns eleitores já conseguem estabelecer uma separação entre o mundo da publicidade e o da política, o que é muito importante do ponto de vista do exercício da cidadania. Não é à toa que os candidatos estão preocupados chamando a população para votar.

EM TEMPO – Semanalmente, várias pesquisas de intenção de voto foram publicadas. Estes resultados realmente foram capazes de influenciar as estratégias de marketing e garantir mais votos?

MS – Para quem trabalha com pesquisa eleitoral e publicidade, as sondagens de votos permitem ao dirigente da campanha focar em temas e eleitores com determinados perfis de renda e idade. O que se busca, na realidade, é fazer com o que o candidato expresse em palavras o que o eleitor quer ouvir. Em resumo, é uma batalha pelo voto. Então, é possível que alguns eleitores, ouvindo dos candidatos o que querem ouvir, votem neles. Mas insisto, boa parte dos eleitores já não acredita nos discursos dos candidatos.

EM TEMPO – O fenômeno da abstenção nas urnas é resultado da instabilidade política ou da ausência de gratuidade no transporte público?

MS – Esse assunto deve ser visto com calma. Para ocorrer a abstenção, alguns fatores influenciam, inclusive a disponibilidade de transporte público no dia do pleito. Mas existe ainda a questão do curto mandato. Talvez alguns eleitores não tenham se sentido motivados, porque consideram essa eleição um tapa-buraco. No entanto, acredito que alguns eleitores não votam de caso pensado e apenas não querem participar do processo eleitoral, se submetendo a pagar multa à Justiça Eleitoral. Somado aos votos nulos e brancos, a explicação para este fenômeno pode trazer uma grande novidade, assim como pode não trazer novidade alguma.

EM TEMPO – Esta eleição suplementar pode trazer alguma mudança?

MS – Estamos numa situação em que a única certeza é de que não haverá mudança. Agora, há indícios de uma profunda insatisfação popular com o modo de como se organiza o processo político-eleitoral. Essa pode ser uma marca importante e, aí sim, divisora de águas na política estadual que pode anunciar uma tendência nacional.

Ana Luíza Santos

EM TEMPO

Leia Mais

Mais de 4,5 mil militares atuam no 2º turno da eleição suplementar no AM

A hora da verdade: disputa entre velhos conhecidos do eleitor

Mesmo com desistência de Amazonino, Braga vai à TV para dar entrevista