Sobrevivente da Chape, Neto treina pela 1ª vez após acidente aéreo

O zagueiro Neto, da Chapecoense, treinou pela primeira vez no gramado após o acidente que matou 71 pessoas, em novembro do ano passado, na Colômbia. O jogador participou da atividade na manhã desta quarta-feira (12) com o elenco da Chapecoense no CT da Água Amarela.

Neto foi um dos seis sobreviventes do acidente aéreo. Além dele, os outros jogadores que sobreviveram foram Alan Ruschel, que já treina há algumas semanas com o elenco e está em fase final de preparação, e Follmann, que teve a perna direita amputada.

Segundo os fisiologistas da Chapecoense e também os responsáveis pelo departamento médico, Neto está tendo uma recuperação muito boa e em um ritmo satisfatório. Esse período será importante para que Neto seja avaliado em treinos mais intensos, já que ainda não se descarta uma cirurgia no joelho lesionado pelo acidente aéreo.

Antes do treinamento começar, o treinador Vagner Mancini reuniu o elenco no centro do campo e deu as boas vindas a Neto, que foi recebido com aplausos pelos companheiros. Se o cronograma for cumprido e nenhum tipo de problema surgir, Neto poderá voltar em 30 dias à carga normal de treinos.

“A evolução do quadro do jogador será avaliado diariamente. Se a resposta ao trabalho for boa, ele poderá voltar logo a jogar, mas não podemos marcar um prazo para seu retorno”, explicou o médico Alexandre Bernardi, um dos profissionais que acompanha Neto.

Daniel Fasolin

Folhapress