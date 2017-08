Sobre diplomação de eleitos, Yedo Simões diz que ‘não pode atropelar os prazos processuais’

De acordo com Yedo, o tribunal só possa diplomar os eleitos depois que julgar os processos que tramitam no TSE – Arthur Castro

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), o desembargador Yedo Simões acrescenta, em sua trajetória na Justiça Eleitoral, uma eleição suplementar inédita no Estado, em que novas regras e experiências tiveram que ser criadas para atender a esse pleito inédito. Vencida a primeira parte da eleição, o novo desafio é superar a pressão política para que o tribunal antecipe em um mês a diplomação dos eleitos. O que, provavelmente, não irá acontecer, afirma o magistrado.

EM TEMPO – Qual o planejamento do tribunal para este segundo turno?

Yedo Simões – Nosso planejamento é o mesmo do primeiro turno, e que vai ser obedecido à risca, uma vez que não houve nenhum ponto crítico que pudéssemos modificar. Naturalmente, as urnas estão sendo levadas para os postos, mas algumas localidades são polos que têm uma equipe de Tecnologia da Informação (TI) que vai revisar esses equipamentos, para que não venham a acontecer problemas no segundo turno.

EM TEMPO – Há uma pressão da classe política, encabeçada pelo prefeito Arthur Neto (PSDB), para que o tribunal antecipe a diplomação dos eleitos. Como o TRE está tratando a questão?

YS – O calendário vai ser obedecido, mas, naturalmente, nós temos pensado na questão de antecipar. Mas, isso não pode atropelar os prazos processuais que são de lei. O partido político tem um prazo de dez dias para apresentar a prestação de contas e o tribunal só pode diplomar o eleito se essa prestação de contas tiver sido aprovada. O trâmite funciona assim: terminando o prazo, as prestações vêm para o TRE-AM, que as encaminhará para o controle interno, onde será verificado se há ou não irregularidades. A partir daí, dependendo do que vai ser prestado contas, poderá se pedir diligências, que têm um prazo de 72 horas para ser cumpridas. A experiência das eleições passadas é que esse processo dentro do controle interno leva cerca de 11 dias para se analisar todas as contas apresentadas pelos candidatos.

Leia também: Gigantes da política amazonense disputam voto a voto a preferência popular

Temos um parâmetro de dias para analisar os documentos, e, após isso, volta para o Ministério Público Eleitoral (MPE-AM), que tem mais um prazo para se manifestar, tendo que analisar todo o parecer, as contas, e pode até divergir do controle interno do tribunal. Feito o parecer do MP, volta para o relator, que analisa os pareceres e conclusões, que devem levar ao menos cinco dias. Depois de todo esse prazo, se leva a julgamento, podendo ter pedido de vista, ninguém sabe. Portanto, a posse só se dará após o prazo de 72 horas do julgamento. Contando tudo disso, vai levar o mês todo de setembro. O máximo que podemos antecipar a posse seria para o dia 2 de outubro, mas, no calendário eleitoral, a diplomação está agendada para o dia 6 de outubro. Esses prazos, quando foram estabelecidos, levaram em consideração todo esse caminho. Por isso, é muito difícil encurtar a data. Eu já pedi empenho do controle interno, coloquei mais pessoas para chegarmos a um prazo menor, mas a possibilidade é muito pequena.

EM TEMPO – Este pleito suplementar é fruto de diversas ações jurídicas, que se intensificaram desde a campanha de 2014. Como o senhor avalia a questão?

YS – A última decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi no sentido de estabelecer que o tribunal só possa diplomar os eleitos depois que julgar os processos que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ainda teremos que contar com a publicação do acórdão para que possamos diplomar. Mas, como temos quase dois meses, acredito que não teremos dificuldades para diplomar os eleitos. Vejo que vamos conseguir cumprir o calendário eleitoral, algo já sinalizado inclusive pelo ministro presidente do TSE, Gilmar Mendes.

EM TEMPO – A suspensão da eleição por oito dias, por determinação do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, trouxe algum prejuízo para o tribunal?

YS – A suspensão da eleição, naturalmente, prejudicou, mas, a meu ver, prejudicou mais os candidatos que estavam em plena campanha eleitoral. O TRE-AM já tinha um calendário, e nós cumprimos todo o calendário. Apesar de termos perdido oito dias, conseguimos acelerar e cumprir em um tempo recorde. Inclusive, as licitações foram cumpridas, sem nenhuma dispensa. O calendário não foi prejudicado, apesar de haver, sim, prejuízo nas campanhas eleitorais.

EM TEMPO – Sobre candidatos fichas-sujas, é de responsabilidade do partido filtrar essas candidaturas?

YS – A legislação eleitoral permite muitas interpretações, tanto é que, para um pleito, há uma jurisprudência num sentido; em outro, essa jurisprudência pode ser alterada, dependendo do momento, das circunstâncias, na mudança do pensamento jurídico a respeito de determinado assunto. Geralmente, essas questões nunca são unânimes. É muito flutuante a jurisprudência eleitoral.

A entrevista completa você confere na Amazonas EM TEMPO impresso ou no flip clicando aqui

Henderson Martins

EM TEMPO