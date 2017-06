Sobe para 8 o número de mortos em explosão de mina de carvão na Colômbia

O relatório aponta 14 vítimas – Divulgação

O número de mortos na explosão ocorrida nesta sexta-feira (23) em uma mina de carvão na cidade de Cucunubá, no departamento de Cundinamarca, no centro da Colômbia, subiu para oito, segundo informou neste sábado a Agência Nacional de Mineração (ANM). As informações são da agência EFE. “O relatório oficial é de 14 pessoas afetadas”, destacou a AMN em uma mensagem em sua conta do Twitter, na qual detalhou que desse total há “um ferido, oito mortos e cinco ainda desaparecidos”.

As primeiras informações divulgadas nessa sexta-feira falavam em 18 pessoas afetadas pela explosão. Segundo a agência de mineração, a tragédia ocorrida na tarde de sexta-feira se deveu a “uma explosão de metano” em uma mina explorada de maneira ilegal na vereda de Pueblo Viejo, que faz parte de Cucunubá, município situado 90 quilômetros ao norte de Bogotá.

A agência também informou que sete engenheiros de salvamento e mais de 35 socorristas trabalham na zona da explosão para tentar resgatar as cinco pessoas que ainda estão desaparecidas. “Lamentamos profundamente as mortes provocadas por esta explosão. A nossa solidariedade está com as famílias”, acrescentou o órgão estatal.

Agência Brasil

Com informações da Agência EFE