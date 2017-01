Sobe para 8 número de sobreviventes em hotel atingido por avalanche na Itália

As equipes de resgate que trabalham nos escombros do Hotel Rigopiano, na província de Pescara, na Itália, localizaram mais duas pessoas vivas no local. Com isso, passa para oito o número de sobreviventes. O hotel foi destruído por uma avalanche de neve na última quarta-feira (18). A informação é da Agência Ansa.

Segundo um dos socorristas da Guarda da Finanças, Marco Bini, todos estão em “boas condições de saúde” e estão sendo levados para hospitais da região, para avaliação médica. Ao todo, eles ficaram mais de 43 horas soterrados na estrutura.

As equipes de resgate fizeram intervenções no local. Na primeira, foram localizadas seis pessoas, sendo três homens, uma mulher e duas crianças. Na segunda, mais duas pessoas foram localizadas. Elas foram encontradas na cozinha do hotel.

“Nós as encontramos em um espaço da cozinha e depois salvamos as outras pessoas”, disse Marco Bini,. “Assim que elas nos viram ficaram muito felizes e não eram capazes de falar. Provavelmente, além de acender um fogo, elas tinham algo para comer”, acrescentou o socorrista.

“A esperança agora é encontrar outras pessoas com vida”, ressaltou Bini.

Agência Ansa