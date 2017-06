Sobe para 79 número de mortes confirmadas em onda de protestos na Venezuela

O número pode subir para 80 se a morte de Roberto Durán, de 26 anos | Agência Reuters

As autoridades da Venezuela notificaram nessa quarta-feira (28) mais duas mortes ocorridas durante protestos no país. Apenas uma delas foi confirmada pelo Ministério Público, o que deixa o número oficial de vítimas em 79, desde que as manifestações começaram há três meses. A informação é da Agência EFE.

O Ministério Público (MP) informou no Twitter que Luigin Paz, de 20 anos, estava em uma barricada quando foi atropelado por um caminhão na cidade de Maracaibo, capital do estado de Zulia, na divisa com a Colômbia.

A coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) convocou a população para um “bloqueio nacional”. Centenas de pessoas em todo o país interditaram várias vias durante quatro horas para protestar contra a eventual mudança da Constituição que está sendo promovida pelo governo do presidente Nicolás Maduro.

Líderes da oposição informaram que Roberto Durán, de 26 anos, morreu durante manifestação na cidade de Barquisimeto, no estado de Lara, mas esse caso ainda não foi confirmado pelo MP.

Caso a promotoria confirme a morte de Durán, o número de vítimas, desde que os protestos começaram em 1º de abril, chegaria a 80.

O prefeito dessa localidade, o opositor Alfredo Ramos, confirmou o ocorrido e responsabilizou o governo.

Jornais locais relataram em seus sites que a vítima sofreu uma ferimento no tórax, provavelmente um disparo.

Os bloqueios de estradas terminaram com várias pessoas detidas e feridas, entre elas um deputado. Várias concentrações foram dispersadas pela polícia, segundo informaram líderes oposicionistas nas redes sociais.

Com informações da Agência EFE

Agência Brasil