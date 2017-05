Sobe para 32 o número de municípios afetados pela cheia no AM

Mais dois municípios decretaram situação de emergência por conta da enchente no Amazonas. Manaquiri e Parintins fazem parte do levantamento que aponta, no total, 32 cidades que apresentaram anormalidade devido à subida dos rios no Amazonas.

A Defesa Civil do Amazonas está na segunda fase de atendimento em execução no Estado. Para os Municípios de Canutama, Caapiranga e Coari já foram enviadas 78 toneladas de cestas básicas, além de kit’s de dormitórios, kit’s higiene, kit’s limpeza, kit’s medicamentos, colchões, água e hipoclorito de sódio.

Nesta segunda-feira (19), estão sendo embarcadas para Carauari e Juruá, 50 toneladas de cestas básicas e os kits de atendimento emergencial. Já são 57.826 famílias afetadas pela subida das águas.

Os municípios afetados são: Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Itamarati, Carauari, Juruá, Canutama, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Tapauá, Tabatinga, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Amaturá, Anamã, Anori, Coari, Iranduba, Manacapuru, Caapiranga, Itacoatiara, Tefé, São Paulo de Olivença, Alvarães, Boa Vista do Ramos, Careiro da Várzea, Maraã, Urucurituba, Careiro Castanho, Manaquiri e Parintins.

Outros 14 municípios estão em situação de alerta e três em situação de atenção.

