Sobe para 126 o número de mortos por inundações no oeste da Índia

O número de mortos pelas inundações que atingem o estado de Gujarat, no oeste da Índia, desde o início do período das monções (chuvas tropicais) subiu para 126 nesta quinta-feira (27), depois que 36 pessoas morreram nas últimas 24 horas, informou a Agência EFE.

As fortes precipitações que ainda caem na região obrigaram cerca de 8 mil pessoas a deixarem suas casas, segundo o Centro de Operações de Emergência do Estado de Gujarat (SEOC, sigla em inglês).

O chefe da Defesa Civil de Gujarat, A.J. Shah, disse ontem que 85% da população deste estado, que conta com mais de 60 milhões de habitantes, está sendo afetada pelas inundações e “não pode sair” dos lugares em que se encontra.

A Índia está sofrendo os efeitos da temporada das monções, marcada por chuvas intensas, que começa em junho e termina em setembro. Nas últimas seis semanas, 50 pessoas morreram e milhões estão sofrendo com os efeitos das inundações e chuvas no nordeste da Índia, especialmente no estado de Assam.

Agência Brasil com informações da Agência EFE

