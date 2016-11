Sob nova direção: presidente do São Raimundo sonha em recolocar a equipe no cenário nacional

Diante da crise financeira que assola, não somente as equipes pequenas, mas também as grandes agremiações do futebol brasileiro, o presidente eleito do São Raimundo, Orismar Pires, que toma posse nesta terça-feira (22), já estuda o planejamento da logística do futebol para temporada 2017. Ele terá a dura missão de comandar o Tufão no biênio 2016/2018.

Desde o rebaixamento para Série C do Campeonato Brasileiro em 2006 e a incerteza de calendário cheio, o clube passou a alugar uma residência para alocar os atletas de fora do Estado. No auge dos artilheiros Delmo e Marcelo Araxá, os jogadores recebiam seus salários e moravam com suas famílias em suas residências. A ideia é retomar a antiga estratégia e cortar custos.

“Queremos trabalhar com jogadores que residam na capital. Vamos aproveitar a base o máximo possível, para facilitar. Assim evitaremos custos com aluguel de uma casa grande, supervisores, equipe de cozinheiros e departamento de limpeza. Isso significa um total de R$ 7 mil a R$ 10 mil mensais que poderão ficar no clube para ser investido em outro setor. Para isso dar certo, a garotada da base terá que ‘explodir’ dentro de campo. Nossa ideia é fechar o salário e liberar os jogadores para suas casas após os treinamentos. Entretanto teremos que alugar um local para alojar apenas dois ou três atletas de fora, pois não podemos confirmar que 100% da equipe será daqui”, disse Orismar.

Em sua primeira coletiva como presidente eleito, Orismar rechaçou a vinda de vários jogadores de fora do Amazonas e garantiu estar em uma negociação com um treinador que reside em Manaus. O mistério envolve nomes de treinadores como Alberone, Carlos Prata e até mesmo Aderbal Lana, já, que o trio mora na capital. “Investimos tanto em trazer comissão técnica e jogadores de fora, e o resultado continuou negativo, será a hora de apostar nos amazonenses. Tem dois nomes que podem assumir o time, mas não tem nada certo”, disse o dirigente.

Departamento de futebol

Interrogado sobre a possível integração em seu biênio dos ex-diretores de futebol Josildo Oliveira e Cícero Custódio, o presidente alviceleste afirmou que não houve convite, mas garantiu que “as portas estão abertas para eles, pois fizeram um bom trabalho por aqui. Com eles aqui, o clube fica mais forte, moralmente e financeiramente”, disse.

“Estamos entrando em contato com dirigentes que já trabalharam no clube, e, também com outros interessados que não atuaram no futebol, mas que possuam identificação com o São Raimundo”, explicou.

Do ponto de vista do cartola, quatro a três jogadores que disputaram o Campeonato Amazonense 2016 pelo Tufão, teriam a sua confiança para continuar em 2017. “Tem uns nomes que agradaram, posso até indicar, mas isso vai depender do treinador que assumir o time”, afirmou.

Ainda sem data e local definidos, em dezembro está agendada uma seletiva para os atletas das categorias de base júnior e juvenil, que disputaram os estaduais em 2016. A pré-temporada dos profissionais está prevista para começar na primeira semana de janeiro.

O comodato com o estado para o uso do estádio da Colina durante duas vezes por semana prossegue, “vamos treinar outros dois dias da semana no campo do 3B, outro dia será trabalho físico em local a ser confirmado. Estamos em busca de parcerias”, finalizou Orismar.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO