Sob chuva, Holanda e Manaus empatam em 0 a 0 no primeiro tempo

Com uma boa campanha na segunda fase, Holanda e Manaus fizeram um jogo bem movimentado no primeiro tempo, pelo Campeonato Amazonense, mas sem gols. O confronto foi o primeiro da rodada dupla, na noite desta terça-feira (2), na Arena da Amazônia, em Manaus.

Com uma garoa, o jogo começou bem movimentado e com Manaus tomando as ações em campo. Aos sete minutos, a bola bateu na zaga e sobrou para Binho na grande área, mas o jogador não acreditou no lance e perdeu a chance de gol do Manaus.

O Gavião do Norte continuava em cima do adversário e procurando abrir o marcador. Aos sete minutos, de frente para o gol, Amaralzinho chuta com perigo para o Manaus.

Aos 16 minutos, primeira jogada de perigo do Holanda. Romarinho passa pelo zagueiro e chuta rasteiro no canto direito do goleiro com perigo. Aos 22 minutos, falta ensaiada do Manaus pela direita com Netinho, que toca para Deurick, mas chuta para fora.

Aos 26 minutos, Wanderley cruza pela direita e a bola toca na mão de Júlio e o árbitro marca pênalti. Um minuto depois, Netinho chuta para fora, perdendo a chance do Manaus abrir o placar.

Aos 36 minutos, Netinho cobra tiro de canto pela direita e Binho de cabeça quase marca, mas o goleiro evitou o gol do Manaus. Aos 39 minutos, contra-ataque do Holanda com Romarinho, que passou pelo zagueiro e chutou no canto esquerdo, mas o goleiro evitou o gol.

Paulo Rogério

