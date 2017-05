Sob alerta, Cannes reforça segurança para receber festival de cinema

Cannes está gastando milhões para reforçar a segurança para a 70ª edição do que é considerado o festival de cinema mais importante do mundo. Segundo o site americano “Variety”, os reforços são decorrentes de ataques terroristas que o país sofreu em Nice em julho de 2016, que matou 86 pessoas após ataque de um caminhão, e, em abril deste ano, quando um policial morreu no tiroteio na Avenida Champs-Elysées.

David Lisnard, prefeito de Cannes, gastou US$ 6 milhões para instalar balizas retráteis automáticas em cada ponto de entrada para a cidade. A cidade recrutou 500 voluntários locais e 80 vigilantes de vizinhos, que são responsáveis por patrulhar todo local, que devem prestar atenção em atividades suspeitas e denunciá-la às autoridades.

“Trabalho no festival há 35 anos e a segurança sempre foi ótima, mas este ano vai alcançar novos níveis”, disse Yves Darros, chefe da polícia de Cannes, sobre o festival que começa no dia 17 de maio -dez dias após as eleições presidenciais- e vai até 28/5.

Em 2016, foram contratados mais de 500 seguranças extras e 500 câmeras foram instaladas na cidade. Além disso, por razões de segurança, a Quinzena de Realizadores, mostra paralela do festival, foi forçada a reduzir para 18 o número de filmes exibidos.

Folhapress