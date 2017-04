Sob acusação de dois homicídios em Manaus, foragido é preso

Suspeito de executar dois homens durante um acerto de contas, o foragido da justiça Breno Cordeiro da Silva, 21, foi preso por volta das 11h desta quarta-feira (12), na residência onde morava, na rua Adelino Fountora, conjunto Vila Marinho, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a Polícia Civil, Breno é acusado de matar com seis tiros Gabriel dos Santos Viana, em agosto do ano passado. O acusado nega o crime, mas confessou, em depoimento, que executou com 11 tiros, Paulo César Barros da Silva em março deste ano, em frente a um lava-jato, enquanto a vítima jogava dominó. A motivação do crime, segundo o suspeito, foi uma facada desferida por Paulo contra a mulher de Breno, após crime de roubo.

Segundo o titular do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Demetrius Queiroz, Breno tinha um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado. Após receberem informações que o foragido estaria na residência dele, os policiais foram até o local e efetuaram a prisão do acusado. “O acusado nega o assassinato contra o Gabriel e afirma que ele foi morto por outras três pessoas em um acerto de contas, porém temos provas testemunhais afirmando que o acusado estava no local e foi autor dos disparos”, informou o delegado.

Ainda de acordo com o titular do DIP, o acusado afirmou que chamou um traficante, identificado como “Parazinho”, que tinha dois revólveres de calibre 38 para executar Paulo. “Ele disse que matou o Paulo porque o mesmo assaltou a mulher dele, roubou um celular, um cordão e ainda desferiu uma facada na vítima. O acusado ainda chegou a ir no lava-jato para tirar satisfações com Paulo, que o xingou. Foi quando ele chamou o ‘Parazinho’ e executou Paulo ainda sentado”, relatou Queiroz.

O acusado foi autuado na delegacia e levado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM).

Ana Sena

EM TEMPO