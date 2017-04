Sob a ameaça da pobreza

Até o final deste ano, 68 mil amazonenses deverão ingressar na pobreza. Eles fazem parte de um contingente de 3,6 milhões de brasileiros que passarão a ser considerados pobres, de acordo com um estudo divulgado, neste mês, pelo Banco Mundial.

A projeção da entidade internacional considera que a economia brasileira, em geral, encolherá 1% do segundo semestre de 2016 até o fim do atual primeiro semestre deste ano de 2017.

Pelos critérios do estudo, são consideradas abaixo da linha de pobreza pessoas que vivem com menos de R$ 140 por mês. Assim, a maior parte dos “novos pobres” virá das áreas urbanas.

O aumento da pobreza na Zona Rural, segundo o estudo, será menor porque as taxas de vulnerabilidade já são elevadas no campo. Num cenário mais otimista, que prevê crescimento de 0,5% da economia nesse período, o total de pobres subiria só 2,5 milhões no Brasil.

O economista Ailson Rezende avalia que, no Amazonas, o grande reflexo dessa queda de poder econômico será em Manaus, que concentra 90% do Produto Interno Bruto (PIB) amazonense e dois terços da população total do Estado, estimada em 4 milhões de habitantes em meados de 2016, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O especialista afirma que a renda bruta gerada no Amazonas é vinculada ao Polo Industrial de Manaus (PIM), que impulsiona tanto os empregos diretos, mas também os indiretos a partir das fábricas. Com queda na atividade industrial, todos os serviços diretos e indiretos tiveram retração, gerando reflexo na renda daqueles trabalhadores mais humildes. “Esse impacto no aumento da pobreza está vinculado diretamente à queda da atividade econômica”, reforça o especialista

Rezende observa também que o governo federal toma medidas para reverter a retração econômica e fazer o país voltar a gerar renda e consumo, mas até o momento, as mudanças não surtiram efeitos significativos na realidade e na vida da maioria da população brasileira.

Vulnerabilidade

Essa realidade atingiu em cheio a parcela da população amazonense que já vivia em situação de vulnerabilidade social e econômica.

A dona de casa Kelly Silva, 24, confirmou que a crise econômica piorou a situação para sua família que já vivia com uma renda de apenas R$ 745. “Temos dificuldades para comprar comida, roupa e outros itens básicos para a nossa sobrevivência”, relata.

Falta de emprego e renda baixa

É o caso da diarista Raquel Matos, 29, e sua família, que teve uma queda na renda de 55%, do período de recessão para os dias atuais, chegando a ficar desempregada por até seis meses. Ela tem três filhos: um de oito anos, um de cinco anos e outro de um ano de idade.

A diarista informou que, em 2015, quando começou a crise econômica, ganhava R$ 250 por semana e recebia R$ 230 do bolsa família de apenas um filho, o mais velho, totalizando uma renda mensal de R$ 1.230, situação econômica que a própria considerava confortável.

Porém, a situação financeira mudou e refletiu na renda de Raquel, que ganha hoje R$ 120 por semana e apenas R$ 166 do Bolsa Família para sustentar três filhos. O ex-marido saiu de casa.

A renda total agora chega a R$ 546. “O que recebo mal dá para a comida, o que sobra compro roupa para as crianças. Essa é a única alternativa que nós temos, mas com esse pouco dá para a gente ir vivendo, é o que está salvando a gente”, conta.

Bolsa Família é essencial

O estudo do Banco Mundial demonstrou que o programa Bolsa Família terá uma importância maior com o surgimento de novos pobres na sociedade brasileira.

Sendo assim, o impacto do aumento da pobreza no programa levaria mais 810 mil famílias em todo Brasil a depender do benefício no cenário mais otimista, que ainda projeta um crescimento econômico no país de 0,5%.

Atualmente, o Bolsa Família tem 14 milhões de famílias cadastradas, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS).

A instituição recomenda que o orçamento do Bolsa Família cresça acima da inflação para ampliar a cobertura e atender a um número crescente de pobres. No cenário mais otimista, o programa deveria subir 4,73% acima da inflação acumulada entre 2015 e 2017.

Em termos nominais, o orçamento do Bolsa Família subiria de R$ 26,4 bilhões no fim de 2015 para R$ 30,4 bilhões neste ano na simulação que considera crescimento econômico, e para R$ 31 bilhões no caso de um novo encolhimento

da economia.

Joandres Xavier

