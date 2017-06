‘Só Deus pode me perdoar’, diz mandante do assassinato do cantor Malvino Júnior

Acusado pede perdão à família- Foto: Michael Dantas

“Peço perdão da família, mas eu sei que só Deus pode me perdoar”. Com essas palavras, Evenilson de Oliveira Ferreira, conhecido como “Mistério”, preso acusado de ser um dos mentores da morte do cantor Melvino Junior, vocalista da Jr. e Banda, no mês de abril em Codajás, justificou na manhã desta quinta-feira (15), na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o assassinato, ao ser apresentado à imprensa. ”

“Mistério” disse ainda que o crime não teve relação com o tráfico de drogas. O suspeito explicou que o alvo não era o cantor, mas sim um traficante, identificado como “Vitão”. Segundo o acusado ele estaria recebendo ameaças desse traficante.

“O ‘Vitão estava me ameaçando e me acusando de vários homicídios lá em Coari. Mandei o matar, antes que ele me matasse, mas acabaram o confundindo com o cantor”, disse o suspeito.

Delegado Juan Valério

De acordo com o delegado titular da DEHS, Juan Valério, “Mistério” foi preso na noite de quinta-feira (14), em uma ação integrada com o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), enquanto trafegava em um veículo na avenida Ephigênio Sales.

“Nossas equipes já estavam monitorando o suspeito desde sexta-feira, conseguimos localizá-lo ontem. Em depoimento, ele confessou ser o mandante do crime e disse estar arrependido”, disse Valério.

“Mistério” foi autuado por homicídio qualificado. Segundo o delegado, as circunstâncias em relação aos crimes de tráfico de drogas serão analisadas. Os suspeitos também podem ser autuados por organização criminosa.

Em relação ao mesmo crime, a Polícia ainda procura por outros suspeitos de participação: Fábio Barbosa de Souza, o “Índio”, Marcos Ribeiro Ramos, “Marquinho” e Josinei Oliveira Lavareda, conhecido como “Dentinho”.

O delegado afirma que as investigações continuam. “Vamos trabalhar incansavelmente até que todos estejam presos”, concluiu Valério.

Daniel Landazuri

EM TEMPO