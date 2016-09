SMTU terá que explicar sobre redução da frota durante feriados em Manaus

Dentro de 15 dias a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) terá que explicar ao Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM) o percentual da redução da frota de veículos do sistema de transporte público durante os feriados e pontos facultativos, em Manaus.

Em ofício encaminhado nesta segunda-feira (12) à SMTU, a procuradora de contas Evelyn Freire de Carvalho pediu que a Superintendência esclareça como se chegou ao percentual da frota de veículos do sistema de transporte público que deve circular nos feriados e pontos facultativos e se houve estudo prévio de impacto na prestação do serviço, na capital.

O pedido de informações foi feito com base em denúncias publicadas na imprensa local de que nos dias 5, 6 e 7 de setembro deste ano a frota de veículos do sistema de transporte público teria sido reduzida causando prejuízos à população.

“Tomamos conhecimento de que durante o feriado a frota do sistema de transporte público foi reduzida de tal modo que a população foi prejudicada. Com base nisto, solicitamos que a SMTU apresente informações e documentos, principalmente com a exposição precisa da situação que motivou a redução da frota de veículos e se houve estudo prévio de impacto na prestação do serviço em dias de feriado”, disse a procuradora.

Segundo ela, caso a SMTU não apresente as informações solicitadas, o MPC ingressará com uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) para apurar o caso.